La increíble huida del imitador de Zelensky de Ucrania y la oportuna ayuda de los falsos Putin y Kim Jong-un

Los falsos Putin y Zelensky se conocieron en Wroclaw, Polonia (Umid Isabaev)

El día después de que Rusia invadiera su país, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo al mundo que era “el objetivo número uno del enemigo”. Al mismo tiempo, un hombre famoso por parecerse asombrosamente a Zelensky -y que había trabajado durante años como su imitador- se refugiaba en un búnker mientras llovían misiles cerca de la capital de Kiev.

Mientras el verdadero Zelensky salía a las calles de la capital, vestido con un chaleco antibalas, grabado para un video que publicó para disipar cualquier idea de que estaba huyendo -incluso cuando Estados Unidos le advirtió de amenazas contra su vida-, el falso Zelensky pronto se dio cuenta de que necesitaba toda la ayuda posible.

Cuando uno se parece exactamente al hombre que dirige un país durante una guerra, la vida se vuelve aún más extraña, y rápida. Cuando Umid Isabaev, de 41 años, empezó a contemplar su propia posición precaria, le ofrecieron ayuda dos figuras inusuales: El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un.

No los reales, por supuesto, sino dos hombres que se ganan la vida haciéndose pasar por ellos.

El imitador de Zlelensky con voluntarios en la frontera con Polonia (Courtesy Umid Isabaev)

A muchos kilómetros de distancia, desde una “ubicación secreta” en Asia que no quiso revelar, “Howard X” -que se hace pasar por Kim desde 2013- estaba viendo las noticias de las bombas que caían durante los intentos de Rusia de capturar ciudades ucranianas clave. Howard habló con la condición de que su nombre completo, su edad y su paradero no fueran revelados, ya que toma precauciones adicionales para evitar ser detectado por las fuerzas de seguridad del dictador. (Sí dijo a The Washington Post que tenía “menos de 50 años” y que era “lo más parecido al verdadero Kim” que este reportero podría conseguir).

Howard estaba pensando en Isabaev, a quien nunca había conocido, pero sabía de él, ya que ambos protagonizaron un documental en 2020 sobre dobles políticos en la televisión Russia 24. Mientras Ucrania pedía voluntarios extranjeros para ayudar a derrotar a Rusia, Howard pensó que estaba “demasiado gordo para luchar”, pero sabía que “podía ayudar” al falso Zelensky.

El presidente ucraniano y su imitador

La vida como doble político profesional puede ser divertida, dijo Howard. La gente quiere hacerse selfies contigo. Los restaurantes y bares te regalan cosas. Las empresas comerciales y cinematográficas están dispuestas a pagar altos honorarios. Pero también es un negocio arriesgado, y el propio Howard ha sido detenido en el aeropuerto de Singapur antes de una cumbre en la vida real entre el líder de Corea del Norte y el presidente Donald Trump. “Las dictaduras no tienen sentido del humor” , dijo entonces a la BBC.

Mientras el mundo veía cómo el líder real de Ucrania se transformaba en un héroe de guerra -dando discursos en parlamentos de todo el mundo y retransmitiendo desde búnkeres con sus suéteres y camisetas de media cremallera de color oliva, ahora marca registrada-, Howard pensó que el hombre que era exactamente igual a Zelensky podría estar en peligro y le envió un mensaje.

Howard X” -que se hace pasar por Kim desde 2013 (Howard X)

Howard, que nació en Hong Kong pero que posteriormente emigró a Australia, dijo que “tenía dinero”, el suficiente para financiar los viajes de Isabaev y mantener su propio estilo de vida como imitador profesional. “Ese corte de pelo de Kim requiere mucho esfuerzo para mantenerlo”, bromeó.

Al otro lado del mensaje en las redes sociales, Isabaev -que es sólo tres años más joven que el hombre al que imita- se sorprendió por el acercamiento de un desconocido. “Fue una propuesta inesperada”, dijo. “Hay una guerra y no sabía qué hacer”.

Howard recurrió a la ayuda de otro amigo, que responde al nombre artístico de “Steve Poland”. Su nombre real es Slawomir. Es mundialmente conocido como el “falso Putin” por ser uno de los más famosos, si no el más famoso, imitador profesional del presidente ruso.

El falso Putin se mueve mucho. Se ha pasado la última década sacando provecho de su parecido natural con el líder ruso, apareciendo en anuncios, películas y eventos por todo el mundo, en Hollywood, China y más allá. El año pasado apareció en un video musical de Duran Duran con motivo del 40º aniversario de la banda británica. En el video se puede ver a Slawomir montado en un caballo hinchable mientras un doble de la Reina Isabel II bebe champán en una mesa de póquer y el doble de Kim Kardashian posa para hacerse selfies.

“Aunque finja ser él, NO lo admiro”, escribió Slawomir en sus canales de redes sociales días después de la invasión.

Howard y Slawomir se conocieron en 2017, cuando ambos protagonizaron juntos un anuncio para la empresa de electrónica Wilson. En el video se ve a la pareja bailando con entusiasmo junto a un imitador de Trump.

Desde su casa en Polonia, a la que han huido millones de refugiados ucranianos, Slawomir -que habló con la condición de que no se utilizara su apellido por motivos de seguridad- dijo a The Post que era su responsabilidad mantenerse en constante comunicación con el imitador de Zelensky, Isabaev, mientras hacía el viaje a Polonia.

Isabaev, como millones de personas que huyen, fue recibido por voluntarios en la frontera polaca y se le dio una bebida caliente. Pero insiste en que no se considera un refugiado. “Tengo mi propio país”, dijo. Pero el barrio que dejó atrás ha sido atacado desde entonces. Sus amigos le han enviado fotos de la destrucción. “Podría haber muerto”, dijo.

Otra cuestión que complicó la gran fuga de imitadores de 2022 fue que los falsos Zelensky, Putin y Kim hablaban idiomas diferentes y tuvieron que recurrir en gran medida a Google Translate y a la ayuda de traductores para orquestar su plan.

Los idiomas nativos de Howard son el inglés y el cantonés. Isabaev habla uzbeko, con el ruso como segunda lengua. Slawomir prefiere hablar en polaco.

Pero los tres imitadores de algunos de los líderes más reconocidos del mundo se entienden. Son “una tribu”, dijo Howard, e insinuó que una reunión podría estar “en marcha”.

Isabaev saltó a la fama en 2019 después de que alguien le hiciera una foto en el metro de Moscú y la subiera a las redes sociales. Pronto comenzó a imitar profesionalmente a Zelensky.

Antes de ser presidente, el verdadero Zelensky también fue actor -que interpretó el papel de un profesor de historia que se convierte en presidente- en un programa de 2015 que se emitió en Netflix llamado “Servant of the People.” Isabaev apareció en el programa pero no quiso detallar su papel; Howard dijo que Isabaev era el doble de cuerpo de Zelensky.

Howard dijo que su impulso para ayudar nació de sus propias situaciones incómodas como imitador.

Mientras estaba detenido en la cumbre Trump-Kim de 2018 en Singapur, las autoridades le advirtieron que se mantuviera alejado de ciertas áreas en las que los dos políticos reales se reunirían. Howard también dice que fue “maltratado” por agentes que cree que pertenecían al equipo de seguridad del verdadero Kim en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Se había presentado disfrazado para “sorprender” a las animadoras de Corea del Norte.

Slawomir, el falso Putin

Y esta no es su primera experiencia sacando a otros imitadores de zonas de guerra. El año pasado, Howard ayudó a Abbas Alizada -también conocido como el “Bruce Lee afgano”- a escapar de Afganistán cuando el país cayó en manos de los talibanes. Alizada, que saltó a la fama imitando a la leyenda de las artes marciales en 2015 después de que se compartieran fotos suyas en Internet, había enviado un mensaje a Howard pidiendo ayuda. Sus cuentas bancarias, dijo, habían sido congeladas, y estaba preocupado por su seguridad. Howard dijo que le envió dinero, y Alizada pudo huir y continuar su carrera de imitación.

Putin y Zelensky entran en un bar ... Al menos, sus dobles lo hicieron. Bebieron cerveza y hablaron de la guerra, mientras las negociaciones entre los equipos que representan a los verdaderos líderes de Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra cojean.

Posaron para un selfie, suficiente para que cualquiera que siga el conflicto haga una doble toma, incluso sin su maquillaje ni sus trajes.

Polonia podría ofrecer más oportunidades profesionales. Isabaev dijo que ahora está en Varsovia, en un “proceso de ensayo” para una película, pero se negó a compartir más información.

Pero las amenazas para todos ellos se mantienen, dijo Howard. Slawomir, el falso Putin, dijo que la vida se ha vuelto muy difícil para él desde la invasión rusa. Se pregunta qué podría hacer si alguna vez se encontrara con el verdadero Putin, al que nunca ha conocido. “Vladimir”, dijo el falso Putin, “parecemos iguales, pero pensamos de forma completamente diferente. No hace falta matar para hacerse respetar”.

El falso Putin y el falso Zelensky en un bar polaco (Steve Poland)

“Lo veo casi todos los días”, dijo el falso Putin sobre el falso Zelensky. “Somos amigos”.

(c) 2022, The Washington Post

