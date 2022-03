¿Una nueva ola de COVID-19?: el aumento de casos en Europa occidental preocupa a EEUU

Pacientes de COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos en una clínia de Darmstadt, Alemania, el 12 de diciembre de 2021 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Un aumento en las infecciones por coronavirus en Europa occidental tiene a los expertos y las autoridades sanitarias en alerta por otra ola de la pandemia en los Estados Unidos, incluso cuando la mayor parte del país ha eliminado las restricciones después de una fuerte disminución de los casos.

Los expertos en enfermedades infecciosas están observando de cerca la subvariante de Ómicron conocida como BA. 2, que parece ser más transmisible que la cepa original, BA. 1, y está alimentando el brote en el extranjero.

Alemania, una nación de 83 millones de personas, vio más de 250.000 casos nuevos y 249 muertes el viernes, cuando el ministro de Salud, Karl Lauterbach, calificó la situación de la nación como “crítica”. El país está permitiendo que la mayoría de las restricciones de coronavirus terminen el domingo, a pesar del aumento. El Reino Unido tenía un promedio de siete días de 65.894 casos y 79 muertes hasta el domingo, según el Centro de Investigación de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. Holanda, hogar de menos de 18 millones de personas, promediaba más de 60.000 casos el mismo día.

En total, alrededor de una docena de países están viendo picos en las infecciones por coronavirus causadas por BA. 2, primo del BA. 1, forma de virus que arrasó los Estados Unidos en los últimos tres meses.

En los últimos dos años, un brote generalizado como el de Europa ha sido seguido por un aumento similar en los Estados Unidos algunas semanas después. Muchos, pero no todos, los expertos entrevistados para esta historia predijeron que es probable que suceda. China y Hong Kong, por otro lado, están experimentando brotes rápidos y severos, pero las estrictas políticas de “cero covid” que han observado los hacen menos similares a los Estados Unidos que a Europa occidental.

Una serie de variables, incluidas las precauciones relajadas contra la transmisión viral, las tasas de vacunación, la disponibilidad de medicamentos antivirales y la inmunidad natural adquirida por una infección previa, pueden afectar el curso de cualquier aumento en los Estados Unidos, dijeron los expertos.

Lo que es más importante, en este momento no está claro cuántas personas se enfermarán gravemente.

Otro aumento también puede poner a prueba el apetito del público por volver al uso generalizado de máscaras, mandatos y otras medidas que muchos han abandonado con entusiasmo a medida que el último aumento se desvanece y se acerca la primavera, dijeron.

“Está cobrando fuerza. Está en al menos 12 países... desde Finlandia hasta Grecia”, dijo Eric Topol, director del Instituto Traslacional de Investigación Scripps en San Diego, quien recientemente publicó gráficos del brote en Twitter.

Predecir el curso futuro del virus ha resultado difícil durante la pandemia (Piotr Skorrnicki/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

“No hay duda de que hay una ola significativa allí”. Señaló que las hospitalizaciones por covid-19, la enfermedad causada por el virus, también están aumentando en algunos lugares, a pesar de las tasas superiores de vacunación de muchos países de Europa occidental.

En una sesión informativa el lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que ha habido unos 35.000 casos de BA. 2 en los Estados Unidos hasta la fecha. Pero confió en que “las herramientas que tenemos, incluidas las vacunas, la terapia y las pruebas de ARNm, son todas herramientas efectivas contra el virus. Y lo sabemos porque ha estado en el país”.

Kristen Nordlund, vocera de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo en un correo electrónico el martes que “aunque la variante BA. 2 ha aumentado en los Estados Unidos durante las últimas semanas, no es la variante dominante, y no estamos ver un aumento en la gravedad de la enfermedad”. El promedio de siete días de casos en EE. UU. cayó un 17,9 % la semana pasada, según datos rastreados por The Washington Post, mientras que el número de muertes cayó un 17,2 % y las hospitalizaciones un 23,2 %.

Predecir el curso futuro del virus ha resultado difícil durante la pandemia, y las circunstancias actuales en Europa suscitaron una variedad de opiniones de personas que han seguido de cerca el patógeno y la enfermedad que causa.

En Estados Unidos, solo el 65,3 % de la población, 216,8 millones de personas, está completamente vacunada y solo 96,1 millones han recibido una vacuna de refuerzo, según los datos rastreados por The Post. En Alemania, casi el 76 % está completamente vacunado, según los datos de Johns Hopkins, y el Reino Unido ha vacunado completamente al 73,6 %.

Es muy probable que esa tasa de vacunación más baja importe como BA. 2 se propaga más en los Estados Unidos, especialmente en regiones donde es significativamente más baja que la tasa nacional, dijeron varios expertos. E incluso para las personas que están completamente vacunadas y recibieron una vacuna de refuerzo, los datos de investigación muestran que la inmunidad al virus se desvanece con el tiempo. Los fabricantes de vacunas Pfizer y BioNTech pidieron el martes a la Administración de Alimentos y Medicamentos una autorización de emergencia para ofrecer una cuarta inyección a personas de 65 años o más.

“Cualquier lugar donde tenga tasas de vacunación relativamente más bajas, especialmente entre los ancianos, es donde verá un aumento en las hospitalizaciones y muertes por esto”, dijo Celine Gounder, médica de enfermedades infecciosas y editora general de salud pública en Kaiser.

Del mismo modo, a medida que el público se deshace de las máscaras (todos los estados han eliminado su mandato de máscara o han anunciado planes para hacerlo), otra capa de protección está desapareciendo, dijeron varias personas que siguen la situación.

Los expertos en enfermedades infecciosas están observando de cerca la subvariante de Ómicron conocida como BA. 2 (Michele Tantussi/Pool via REUTERS)

“¿Por qué no vendría aquí el virus? ¿Estamos lo suficientemente vacunados? No lo sé”, dijo Kimberly Prather, profesora de química atmosférica y experta en transmisión de aerosoles en la Universidad de California en San Diego.

“Así que todavía uso mi máscara... Soy la única persona adentro y la gente me mira raro y no me importa”.

Sin embargo BA. 2 parece estar propagándose más lentamente en los Estados Unidos que en el extranjero, por razones que no están del todo claras, dijo Debbie Dowell, directora médica de la respuesta covid-19 de los CDC, en una sesión informativa para médicos patrocinada por Infectious Diseases. Sociedad de América Sábado.

“La especulación que he visto es que puede extender la curva hacia abajo, las tasas de casos de omicron, pero es poco probable que cause otro aumento que vimos inicialmente con omicron”, dijo Dowell.

Una de las razones puede ser la inmunidad que millones de personas adquirieron recientemente cuando se infectaron con BA. 1, que generalmente causaba una enfermedad menos grave que las variantes anteriores. Sin embargo, nadie sabe realmente si la infección por BA. 1 ofrece protección contra BA. 2.

“Esa es la pregunta”, dijo Jeffrey Shaman, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia. “Mejor aún, ¿cuánto tiempo proporciona protección?”

Topol dijo que EE. UU. necesita mejorar sus tasas de vacunación y refuerzo de inmediato para proteger a una mayor parte de la población contra cualquier aumento inminente.

“Tenemos que proteger mejor a los Estados Unidos. Tenemos una gran cantidad de estas vacunas. Tenemos que hacer que la gente se las ponga”, dijo.

Los funcionarios de la administración de Biden dijeron que el próximo paso crítico es proporcionar los USD 15,6 mil millones en fondos de emergencia que el Congreso despojó de un acuerdo para financiar al gobierno la semana pasada. Ese dinero estaba programado para pagar pruebas de coronavirus, más vacunas y medicamentos antivirales.

“Eso significa que algunos programas, si no obtenemos fondos, podrían terminar abruptamente o deben reducirse”, dijo Psaki en la sesión informativa del lunes. “Y eso podría afectar la forma en que podemos responder a cualquier variante”.

