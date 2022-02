Un vuelo arriesgado para llegar a Moscú: Roman Abramovich, dueño del Chelsea y símbolo de los oligarcas rusos aún esquiva las sanciones

Roman Abramovich, símbolo de los oligarcas rusos y vinculado a Vladimir Putin en una foto de archivo observando un partido del Chelsea, club del que es propietario. Aún no fue sancionado por las autoridades occidentales (AP)

Mientras los misiles rusos llovían sobre Ucrania, uno de los aviones privados más grandes del mundo se elevó desde una pista cerca de Montecarlo y siguió una ruta alrededor de la carnicería que se estaba desarrollando antes de aterrizar en Moscú, según los sitios de seguimiento en línea.

El Boeing palaciego pertenece a Roman Abramovich, un multimillonario que apoya al presidente ruso Vladimir Putin y que ha llegado a simbolizar la posición conflictiva de los gobiernos occidentales, que ahora se movilizan para sancionar a los oligarcas que durante mucho tiempo fueron bien recibidos por la élite europea.

Abramovich está a la cabeza de esta clase. Posee uno de los clubes de fútbol más valiosos de la Premier League británica, un yate con helipuerto y piscina que mantiene amarrado frente a la costa de España, una casa de 200 millones de dólares a pocos pasos del Palacio de Kensington y otras propiedades repartidas entre Colorado, el Caribe y el sur de Francia. Se perfila como uno de los objetivos más obvios de las sanciones, debido a sus vínculos con Putin y a su exposición en jurisdicciones occidentales.

Hasta ahora, ha permanecido indemne a las sanciones anunciadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea la semana pasada. Pero hay indicios de que puede estar poniéndose nervioso.

El sábado anunció que pondría su Chelsea Football Club bajo la “administración y cuidado” de la fundación benéfica del equipo. El equipo no está en venta. Abramovich sigue siendo el propietario. Pero dijo que los fideicomisarios de la fundación “están en la mejor posición para velar por los intereses del Club, los jugadores, el personal y los aficionados”.

El dictador ruso Vladimir Putin habla mientras el multimillonario Roman Abramovich, vinculado a él, mira durante una reunión con los principales oligarcas mientras visitaba el centro de educación Sirius para niños superdotados el 19 de julio de 2016 en Sochi, Rusia (Getty Images)

Aunque el propósito del vuelo a Moscú sigue sin estar claro, el viaje puso su avión fuera del alcance de las autoridades en Europa, evitando que fuera inmovilizado o confiscado.

Ambos movimientos se produjeron después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmara erróneamente el martes en la Cámara de los Comunes que Abramovich ya había sido sancionado, una afirmación que aumentó la atención sobre el propietario del Chelsea, aunque la oficina de Johnson reconoció más tarde que su declaración era incorrecta.

Los esfuerzos de The Washington Post por contactar con Abramovich para obtener más comentarios, a través del Chelsea y otras entidades, fueron infructuosos. Los abogados de Abramovich, que hablaron este mes antes de la invasión rusa de Ucrania, dijeron a The Guardian que no se ajustaba a los criterios de las sanciones británicas que se estaban discutiendo. “Sería ridículo sugerir que nuestro cliente tiene alguna responsabilidad o influencia sobre el comportamiento del Estado ruso”, añadieron.

Algunos funcionarios británicos, sin embargo, han pedido que Abramovich sea despojado de sus activos occidentales como parte de una ofensiva que ya está en marcha. Chris Bryant, legislador del Partido Laborista, dijo el jueves que había obtenido un informe secreto del gobierno de 2019 sobre finanzas ilícitas que citaba a Abramovich por “sus vínculos con el Estado ruso y su asociación pública con actividades y prácticas corruptas”.

Hay limitaciones que pueden impedir que eso ocurra, como las complicadas estructuras de propiedad que Abramovich y otros oligarcas han utilizado para proteger sus activos, así como la percepción de la reticencia británica a combatir una afluencia de dinero ruso tan penetrante que la capital es a veces ridiculizada como “Londongrad”.

Sin embargo, ese clima de acomodación puede estar cambiando, a medida que los gobiernos occidentales señalan su determinación de castigar a Rusia por lanzar una de las mayores embestidas militares en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos y Europa anunciaron el viernes sanciones contra Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. El gobierno estadounidense también ha cortado el paso al mayor banco ruso y ha bloqueado a otros cuatro para que hagan negocios en Estados Unidos. La Unión Europea ha anunciado medidas similares. Se unió a Estados Unidos y Canadá al prometer el sábado el corte de las instituciones financieras rusas de una red mundial clave.

Johnson describió las sanciones británicas como las “mayores y más severas” que su país ha aplicado nunca, congelando todos los activos bancarios rusos en el Reino Unido, negando a Rusia el acceso a los mercados financieros británicos e imponiendo prohibiciones de viaje, congelación de activos y otras medidas punitivas contra más de 100 empresas y oligarcas.

El oligarca ruso Roman Abramovich durante un match disputado en Chelsea (Reuters)

Otra reunión entre el dictador de Moscú, Vladimir Putin, y el magnate Roman Abramovich. Esta vez en Moscú, 2005 (Reuters)

Los nombrados en las rondas iniciales cayeron en el ámbito de los sospechosos habituales, incluyendo a Gennady Timchenko, un barón del petróleo y aliado de Putin que ha sido sancionado por Estados Unidos desde 2014. Pero Johnson indicó que en las próximas semanas podrían añadirse decenas de nombres adicionales.

Todavía no está claro si Abramovich, de 55 años, estará entre ellos. Al igual que otros oligarcas, construyó una fortuna al obtener el control de vastos almacenes de recursos, incluidos el petróleo y el aluminio, que habían sido propiedad del Estado antes del colapso de la Unión Soviética.

Abramovich fue gobernador de una provincia del extremo oriental de Rusia a los 30 años. Pero también desarrolló su influencia en Moscú, con conexiones tanto con Putin como con Boris Yeltsin. Ha amasado un imperio estimado por Forbes en más de 13.000 millones de dólares, y formó parte de una de las primeras oleadas de rusos ricos que empezaron a sacar sus riquezas del país en busca de los estilos de vida más opulentos y la seguridad financiera que ofrece Occidente.

Incluso los defensores de las sanciones se muestran escépticos en cuanto a que las sanciones financieras puedan influir en Putin, y mucho menos hacer que cambie de rumbo. Pero Rusia puede ser vulnerable debido a la cantidad de dinero que se ha trasladado al extranjero. Un estudio de 2018 en el Journal of Public Economics estimó que el 60% de la riqueza de los hogares más ricos de Rusia se mantiene en el extranjero, mucho más que cualquier otro país.

Gran Bretaña es atractiva por la estabilidad de su gobierno, un sistema bancario robusto y leyes que protegen los derechos de propiedad. Pero el país también ha ofrecido incentivos. Miles de personas se beneficiaron de un programa de “visados dorados” que ofrecía la residencia a los extranjeros que se comprometieran a invertir al menos 2 millones de libras a su llegada, un programa que el gobierno concluyó que estaba plagado de fraudes y que se cerró este mes.

Los funcionarios británicos han debatido durante años los peligros del entusiasmo de su país por el dinero ruso, y los críticos lo comparan con la dependencia de la Unión Europea del petróleo y el gas rusos. Un informe histórico sobre Rusia elaborado por un comité parlamentario de inteligencia en 2020 concluyó que la seguridad nacional se veía comprometida por las leyes que permitían que el dinero ilícito “se reciclara a través de lo que se ha denominado la ‘lavandería’ de Londres.”

“La influencia rusa en el Reino Unido es la nueva normalidad”, decía el informe. “Y hay muchos rusos con vínculos muy estrechos con Putin que están bien integrados en la escena empresarial y social del Reino Unido, y aceptados por su riqueza”.

El asunto ha sido fuente de tensión, en ocasiones, con Estados Unidos. “Cuantas más piedras tiran, más se acusa de lo laxos que han sido las dos últimas décadas con el dinero sucio ruso que inunda su sistema”, dijo Gavin Wilde, que fue director de asuntos rusos en el Consejo de Seguridad Nacional en la administración Trump.





Exfuncionarios británicos dijeron que la capacidad del país para vigilar las finanzas ilícitas, por no hablar de tomar medidas contra los ciudadanos rusos en represalia por la invasión de Ucrania, está limitada por años de falta de inversión en conocimientos financieros.

“El Estado británico simplemente no ha construido ni invertido en la capacidad de investigación para actuar en favor de su seguridad económica”, dijo Paddy McGuinness, un asesor del Grupo Brunswick que sirvió como asesor principal de seguridad nacional de la primera ministra Theresa May. “No hay contables forenses al servicio del gobierno, ni abogados realmente inteligentes que sepan cómo ir tras los bancos”.

Algunos sostienen que el énfasis en las sanciones financieras es inadecuado. Jamison Firestone, un abogado estadounidense que estableció un bufete de abogados en Rusia tras la caída de la Unión Soviética, dijo que sería más eficaz que los gobiernos occidentales revocaran los visados de los oligarcas y sus familias.

“Si se le quitan 2.000 millones de dólares a la valoración de Abramovich, sigue siendo un tipo rico”, dijo Firestone. “Se trata de negar a la gente un estilo de vida que sienten que es suyo, que quieren. Cuando se les niega ese estilo de vida y se deja claro que se les niega por lo que ha hecho su gobierno, y se les devuelve a vivir en el desorden que ha creado Putin, se convierte a toda esa gente en defensores de la guerra.”

Firestone huyó de Rusia en 2009 tras el encarcelamiento de un abogado fiscalista de su bufete, Sergei Magnitsky, que había descubierto lo que, según él, era un amplio fraude por parte de las autoridades fiscales rusas. Magnitsky murió en prisión antes de ser juzgado. En 2012, Estados Unidos aprobó una ley que lleva su nombre y que se ha utilizado para imponer sanciones a personas extranjeras acusadas de corrupción o abusos contra los derechos humanos.

No existe una lista autorizada de ciudadanos rusos con activos sustanciales en Gran Bretaña, pero varios nombres son mencionados repetidamente por funcionarios del gobierno y en informes de los medios de comunicación.

Entre ellos se encuentra Evgeny Lebedev, un empresario de los medios de comunicación que es hijo de un antiguo oficial del KGB y posee el título de barón de Hampton y Siberia, así como un puesto en la Cámara de los Lores. Otro es Alisher Usmanov, inversor y ejecutivo de telecomunicaciones que posee un vasto complejo en la zona de Highgate, en Londres, según los medios de comunicación.

Tanto Usmanov como Abramovich aparecieron en una lista de objetivos de sanciones propuesta el año pasado por Alexei Navalny, disidente ruso y crítico de Putin que fue envenenado en 2020 y posteriormente encarcelado. Abramovich es descrito en la lista como “uno de los principales facilitadores y beneficiarios de la cleptocracia rusa”, con importantes vínculos y activos en Occidente.

El más destacado de esos activos es el Chelsea Football Club de Londres, que compró en 2003. Invirtió millones en el equipo y sus instalaciones, transformándolo en una potencia de la Premiere League y en una marca mundial. Su estatus en Europa se ha definido en gran medida por su asociación con el equipo.

Los expertos dicen que su movimiento para ceder cierto grado de control podría ser un intento de evitar sanciones. “Parece que, o bien presiente que se avecina algo, o bien espera que este movimiento lo evite”, dijo Wilde. “No veo que este movimiento disminuya la presión, si sigue cobrando del Chelsea mientras hace vuelos a Moscú, mientras los civiles ucranianos luchan contra los ocupantes en las calles”.

Roman Abramovich (Bloomberg)

Otros activos de Abramovich incluyen su yate llamado Solaris en Barcelona con más de 450 pies de largo, según los registros en línea, con camarotes para 36 invitados, una tripulación de 60 personas, un club de baile y un sistema de detección de misiles. Su barco más grande es el Eclipse, de más de 500 pies de largo y que ahora se encuentra en el Caribe.

También adquiere aviones. Su más reciente adquisición, el 787 Dreamliner, está valorado en unos 350 millones de dólares, según Forbes Rusia. El avión partió el jueves de un aeropuerto de Niza, en la costa mediterránea de Francia, mientras se intensificaba el bombardeo ruso sobre Ucrania. El avión aterrizó en Moscú sobre las 15:15 hora local, según los sitios web que siguen los movimientos de los aviones privados. No estaba claro si Abramovich iba a bordo.

Al día siguiente, mientras Rusia intensificaba su ataque a Ucrania, el secretario de Transporte británico, Grant Shapps, anunció que ningún avión privado ruso puede volar al espacio aéreo del Reino Unido ni tocar tierra. Pero la prohibición podría no aplicarse al jet de Abramovich. El 787 es operado por Global Jet Luxembourg, según los registros de la Administración Federal de Aviación, y está registrado en Aruba.

(C) The Washington Post.-

