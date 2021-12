Kim Jong-un planea mantener cerradas las fronteras hasta después de los JJOO de Beijing y empuja a su pueblo a la hambruna

El líder norcoreano Kim Jong Un visita la ciudad de Samjiyon, Corea del Norte, en esta foto sin fecha publicada el 16 de noviembre de 2021 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).





SEÚL - El cierre de fronteras autoimpuesto por Corea del Norte durante la pandemia ha exacerbado la escasez de alimentos, suministros y dinero en efectivo, perjudicando a las personas más vulnerables del país mientras se atrincheran para el invierno que se avecina.

El invierno suele ser una época inestable en Corea del Norte, que sufre una escasez crónica de alimentos. Lo que hace que este año sea especialmente preocupante, según los analistas que siguen a Corea del Norte, es el cierre de sus fronteras desde principios de 2020, incluso con su socio comercial más importante, China.

Al mismo tiempo, el líder del Norte, Kim Jong Un, ha impuesto nuevas medidas que han restringido aún más la actividad económica interna, incluso cuando su gobierno ha mantenido el avance militar y los lanzamientos de prueba de misiles.

Es imposible conocer el alcance total de las cuestiones que afectan a Corea del Norte, un estado totalitario que emite una propaganda cuidadosamente controlada y coreografiada. Pero según las declaraciones de los medios de comunicación estatales, los limitados datos comerciales y los relatos de informantes y desertores, que no pueden confirmarse de forma independiente, el bloqueo de la pandemia ha devastado la economía nacional y el acceso a los alimentos.

Kim ha hecho hincapié en la autosuficiencia durante la prolongada crisis alimentaria, mientras el país se repliega aún más sobre sí mismo. Esta postura también supone un reto para quienes intentan reanudar las conversaciones de desnuclearización con Corea del Norte, estancadas desde hace casi tres años.

Hay indicios de que Corea del Norte podría estar buscando reabrir su frontera con China. Pero las perspectivas de que Kim vuelva a negociar siguen siendo escasas, sobre todo porque el gobierno de Biden no ha dado señales de estar dispuesto a conceder el alivio de las sanciones que Kim exige.

Instando a Corea del Norte a reabrir su economía gradualmente, el Relator Especial de la ONU Tomás Ojea Quintana escribió en un informe de octubre: “El acceso de la población a los alimentos es una grave preocupación y los niños y ancianos más vulnerables corren el riesgo de morir de hambre”.

A pesar de los daños causados por las inundaciones de este verano, los analistas prevén que el rendimiento de las cosechas de este otoño no se ha visto gravemente afectado por el mal tiempo. Aun así, la escasez general de alimentos persiste, e incluso los grupos de ayuda internacional han abandonado el país durante el bloqueo.

La falta de fertilizantes importados y de materiales agrícolas, como el vinilo para cubrir los cultivos, ha provocado una cosecha inferior a la prevista, según Lee Sang-yong, redactor jefe de Daily NK, un servicio de noticias con sede en Seúl que cuenta con informadores dentro de Corea del Norte.

El precio del maíz ha subido en la pandemia, una señal de que más personas están mezclando el maíz con el arroz, o comiendo maíz en lugar de arroz, que es más difícil de obtener, dijo Lee.

“Hay todo tipo de efectos debido a esta reducción masiva del comercio”, dijo Sokeel Park, director en Corea del Sur de la organización no gubernamental Liberty in North Korea, que ayuda a los norcoreanos a reasentarse en el Sur.

En junio, Kim calificó la situación alimentaria del país de “tensa”. A finales de octubre, Corea del Norte anunció sus planes de criar cisnes negros como forma de compensar su ineficiente sector agrícola y la escasez de alimentos, diciendo que la carne “es deliciosa y tiene valor medicinal”. Un alto funcionario del Partido de los Trabajadores de Corea encabezó una ceremonia de inauguración de un centro de cisnes negros en una granja de patos.

Foto publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) muestra a Kim Jong-Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea, durante una conferencia conmemorativa organizada por el Comité Central del WPK, en Pyongyang, Corea del Norte. EFE/EPA/KCNA

Los cisnes no son conocidos por ser manjares particulares, y algunos analistas dicen que tales esfuerzos son soluciones miopes que se intentan en lugar de mejoras sistémicas de la economía. Corea del Norte tiene un historial de promoción de animales exóticos como soluciones alimentarias innovadoras. Se construyeron granjas de avestruces tras la mortífera hambruna de los años 90, una prueba conocida como la “ardua marcha”.

Los bajos niveles de comercio han persistido, y hay algunos indicios de que Corea del Norte está dando pasos para reanudar el comercio terrestre con China, según funcionarios de inteligencia surcoreanos. Durante décadas, Pekín ha sido un salvavidas económico para Corea del Norte.

Corea del Norte importó cerca de un millón de toneladas de cereales, trigo y arroz el año pasado para complementar su producción, según un informe trimestral de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación publicado el 2 de diciembre.

“Corea del Norte se esforzó por estabilizar los precios de los alimentos en medio de la desastrosa economía. El precio del arroz se mantuvo estable en apariencia debido a las fuertes intervenciones del Estado... y a la recepción extraoficial de ayudas chinas. Sin embargo, no sabemos durante cuánto tiempo podrá mantenerse”, dijo Cho Han-bum, investigador principal del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, un grupo de expertos financiado por el gobierno en Seúl.

Con la preocupación por las nuevas variantes del coronavirus y la falta de vacunas, es posible que Corea del Norte no reanude totalmente el comercio hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, en febrero, dijo Cho, y calificó el posible retraso como “un escenario desesperanzador para el pueblo norcoreano”.

No está claro hasta qué punto el coronavirus ha afectado a Corea del Norte. El país sostiene que no ha tenido casos positivos, pero ha tomado medidas más drásticas que las adoptadas durante anteriores brotes epidémicos.

Los norcoreanos desarrollaron sus propias formas de soportar largos periodos de dificultad tras la hambruna de los años 90. Desde entonces, se han abierto mercados locales llamados “jangmadang” que funcionan bajo la vigilancia del Estado, y se permite a los ciudadanos vender e intercambiar bienes y alimentos.

Pero la escasez de importaciones y suministros ha limitado a su vez la disponibilidad de alimentos y otros artículos de primera necesidad, como medicinas y pilas, en los mercados.

Los residentes urbanos dependen de los mercados y se han visto más afectados por el cierre que los de las zonas rurales, que pueden cultivar sus propios alimentos y vender e intercambiar productos agrícolas, dijo Jiro Ishimaru, fundador del servicio de noticias con sede en Japón Asia Press Rimjingang, que cuenta con informantes dentro de Corea del Norte.

“Los que lo están pasando peor y se mueren de hambre se mueren porque no tienen dinero, no porque no haya arroz que crezca dentro del país”, dijo Ishimaru.

Es probable que el bloqueo comercial también haya provocado la inflación de los precios en los mercados y la escasez de divisas nacionales y extranjeras para la compra de productos, dijo Peter Ward, especialista en economía norcoreana con sede en Seúl.

“Tendrán precios más volátiles, los precios de los alimentos estarán más inflados allí, la gente puede estar luchando por adquirir (bienes) y ha perdido poder adquisitivo como resultado de las medidas de covacha y antimercado, y podrían estar luchando por alimentarse”, dijo Ward.

La falta de acceso a los medicamentos en los mercados ha dificultado el tratamiento de la neumonía y otras dolencias relacionadas con el frío a medida que se acerca el invierno , dijo Ishimaru, y añadió que la escasez ha perjudicado a los ancianos y a los cuidadores, que han perdido sus puestos de trabajo y ahora no pueden prestarles atención.

La intensificación de las medidas represivas contra la gente que se desplaza entre provincias y el uso ilegal de teléfonos móviles han limitado gravemente la capacidad de la gente para comerciar con alimentos y bienes. Incluso los desertores que han enviado regularmente remesas a Corea del Norte tienen dificultades para llegar a sus familias o se encuentran con más intermediarios que se embolsan ellos mismos el dinero.

“Los norcoreanos que están aquí (en el Sur), muchos de ellos han perdido el contacto con sus familiares, o les resulta más difícil... enviar dinero”, dijo Park, de Liberty in North Korea, el grupo que ayuda a los desertores.

La paralización del comercio y la prohibición de viajar entre provincias también provocó el desempleo de los trabajadores que dependían del envío de mercancías desde la frontera entre Corea del Norte y China a otras partes del país, incluidos los operadores de camiones y carros de mano, y los que cocinaban la comida para los trabajadores y entregaban las mercancías en los mercados.

“No es un simple problema de escasez de alimentos, sino un problema económico”, dijo Ishimaru.

(c) 2021, The Washington Post - Michelle Ye Hee Lee

