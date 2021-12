La Inteligencia de EEUU advirtió que Rusia planea una ofensiva militar contra Ucrania que involucra a 175.000 soldados

Rusia planea una ofensiva militar contra Ucrania que involucra a 175.000 soldados

A medida que aumentan las tensiones entre Washington y Moscú por una posible invasión rusa a Ucrania, la inteligencia de EEUU ha descubierto que el Kremlin está planeando una ofensiva de múltiples frentes a principios del próximo año que involucrará hasta 175.000 soldados, según funcionarios estadounidenses y un documento de inteligencia obtenido por The Washington Post.

El Kremlin ha estado moviendo tropas hacia la frontera con Ucrania al tiempo que exige a Washington que garantice que Ucrania no se unirá a la OTAN y que la alianza se abstendrá de ciertas actividades militares en el territorio ucraniano y sus alrededores. La crisis ha provocado temores de una nueva guerra en suelo europeo y se produce antes de una reunión virtual planificada la próxima semana entre el presidente Biden y el presidente ruso Vladimir Putin.

“Los planes rusos piden una ofensiva militar contra Ucrania, tan pronto como a principios de 2022, con una escala de fuerzas el doble de lo que vimos la primavera pasada durante el ejercicio rápido de Rusia cerca de las fronteras de Ucrania”, dijo un funcionario de la administración, hablando bajo condición de anonimato para discutir información sensible. “Los planes implican un amplio movimiento de 100 grupos tácticos de batallón con un personal estimado de 175.000, junto con blindaje, artillería y equipo”.

El documento de inteligencia estadounidense sin clasificar obtenido por The Post, que incluye fotos de satélite, muestra a las fuerzas rusas concentradas en cuatro lugares. Actualmente, se despliegan 50 grupos tácticos en el campo de batalla, junto con tanques y artillería “recién llegados”, según el documento.

Si bien las evaluaciones de Ucrania han dicho que Rusia tiene aproximadamente 94.000 soldados cerca de la frontera, el mapa de EEUU establece el número en 70.000, pero predice una acumulación de hasta 175.000 y describe un movimiento extenso de grupos tácticos de batallones hacia y desde la frontera “para ocultar las intenciones y crear incertidumbre “.

El análisis de Estados Unidos de los planes de Rusia se basa en parte en imágenes de satélite que “muestran unidades recién llegadas en varios lugares a lo largo de la frontera con Ucrania durante el último mes”, dijo el funcionario.

Los detalles de la inteligencia estadounidense brindan una imagen que el secretario de Estado, Antony Blinken, comenzó a esbozar esta semana en un viaje a Europa, donde describió la “evidencia de que Rusia ha hecho planes para acciones agresivas significativas contra Ucrania” y advirtió que habría graves consecuencias. incluyendo medidas económicas de alto impacto, si Rusia invade.

Biden dijo que está preparando medidas para aumentar el costo de cualquier nueva invasión para Putin, quien ha descartado las advertencias de Estados Unidos como rumores y dijo que Rusia no amenaza a nadie.

“Lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que será el conjunto de iniciativas más completo y significativo para que sea muy, muy difícil para el Sr. Putin seguir adelante y hacer lo que a la gente le preocupa que pueda hacer”, Biden. dijo el viernes.

Los movimientos militares rusos se producen cuando Moscú ha sorprendido en Washington con una repentina movilización de reservistas este año y una escalada dramática de su retórica con respecto a Ucrania.

Los funcionarios rusos han defendido la movilización de la reserva como una medida necesaria para ayudar a modernizar las fuerzas armadas rusas. Pero el funcionario de la administración expresó su preocupación por el “programa repentino y rápido para establecer una reserva lista de reservistas por contrato”, que según el funcionario se espera que agregue 100.000 soldados adicionales a los aproximadamente 70.000 desplegados ahora.

La OTAN en alerta ante movimientos militares rusos

La inteligencia sobre un posible aumento de fuerzas refuerza una advertencia a principios de esta semana de Blinken de que Putin podría ordenar rápidamente una invasión de Ucrania y ayuda a explicar por qué los funcionarios de la administración Biden han hecho sonar las alarmas sobre la amenaza de una invasión inminente durante semanas.

“No sabemos si el presidente Putin ha tomado la decisión de invadir. Sabemos que está poniendo en marcha la capacidad para hacerlo a corto plazo si así lo decide“, dijo Blinken a los periodistas en Europa un día antes de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. “Debemos prepararnos para todas las contingencias”.

Lavrov, en comentarios públicos esta semana, se hizo eco de las advertencias de Putin sobre el equipo militar y la actividad de Estados Unidos que invaden las fronteras de Rusia y dijo: “El escenario de pesadilla de la confrontación militar está regresando”.

El documento de inteligencia también sugiere que las fuerzas rusas pueden estar dejando equipos en las instalaciones de entrenamiento para permitir que un ataque a Ucrania comience rápidamente.

“El equipo puede dejarse en diferentes rangos de entrenamiento para permitir una preparación final rápida”, agrega el documento.

El secretario de Estado Antony Blinken se reunió esta semana con el ministro de relaciones exteriores ruso, Sergei Lavrov

Por otra parte, un funcionario del gobierno de Ucrania dijo que los ejercicios militares rusos realizados a principios de este año cerca de las fronteras de Ucrania ayudaron a las fuerzas rusas a ensayar una invasión.

“Las tropas rusas resolvieron los problemas de la creación de grupos de ataque cerca de las fronteras de nuestro estado, las medidas de movilización, el apoyo logístico de los grupos y la transferencia de importantes contingentes militares, incluso por aire”, desde Rusia a la frontera con Ucrania, el dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato para discutir análisis delicados.

Mientras prepara el terreno para una invasión, el gobierno ruso también ha estado llevando a cabo una campaña de propaganda, dijo el funcionario de la administración estadounidense.

“Además, en el último mes, nuestra información indica que los representantes de influencia rusos y los medios de comunicación han comenzado a aumentar el contenido que denigra a Ucrania y la OTAN, en parte para culpar a Ucrania de una posible escalada militar rusa”, dijo el funcionario.

“La información reciente también indica que los funcionarios rusos propusieron ajustar las operaciones de información de Rusia contra Ucrania para enfatizar la narrativa de que los líderes ucranianos habían sido instalados por Occidente, albergaban odio por el ‘mundo ruso’ y actuaban en contra de los intereses del pueblo ucraniano. "

En sus comentarios en Letonia, Blinken advirtió a los ucranianos que no le dieran a Rusia un pretexto para una acción militar.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington en septiembre de este año

“También estamos instando a Ucrania a que continúe ejerciendo moderación porque, nuevamente, el libro de jugadas ruso es reclamar provocación por algo que planeaban hacer desde el principio”, dijo.

Putin ha exigido que Estados Unidos y sus aliados proporcionen garantías firmadas que excluyan cualquier expansión de la OTAN para incluir a Ucrania y Georgia y que limiten la actividad militar cerca de las fronteras de Rusia, sobre todo en Ucrania y sus alrededores.

Las demandas de un nuevo pacto de seguridad europeo se producen después de que Putin sugirió durante meses que las actividades militares de Estados Unidos y sus aliados en Ucrania y cerca de las fronteras de Rusia están cruzando una línea roja para el Kremlin.

Rusia necesita “garantías legales y judiciales precisas porque nuestros colegas occidentales no han cumplido los compromisos verbales que hicieron”, dijo Putin en un discurso en el Kremlin esta semana, sugiriendo el inicio de “conversaciones sustantivas sobre este tema”.

Putin ha criticado durante mucho tiempo la expansión de la OTAN en los estados del antiguo Pacto de Varsovia como una invasión irrespetuosa a Moscú. Dijo que un acuerdo concreto debe “descartar cualquier expansión de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armas que representen una amenaza para nosotros en las proximidades del territorio de Rusia”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, rechazó de plano la idea de que Washington proporcionaría una garantía de que Ucrania no entrará en la OTAN.

Putin ha criticado durante mucho tiempo la expansión de la OTAN en los estados del antiguo Pacto de Varsovia como una invasión irrespetuosa a Moscú

“Los países miembros de la OTAN deciden quién es miembro de la OTAN, no Rusia”, dijo Psaki a los periodistas durante una sesión informativa en la Casa Blanca el viernes. “Así ha funcionado siempre el proceso y cómo se desarrollará. Creo que es importante recordar de dónde viene la acción provocadora. No es Estados Unidos. No es Ucrania “.

Funcionarios estadounidenses y ucranianos y analistas militares creen que Rusia organizaría una invasión a una escala mucho mayor ahora que en 2014 , cuando el país anexó Crimea y alimentó un levantamiento separatista en el este de Ucrania. El plan , creen los funcionarios y analistas, podría ser forzar a las tropas ucranianas a luchar en múltiples frentes, buscando no tanto territorio sino una capitulación de Kiev y sus patrocinadores occidentales que resulte en las garantías de seguridad que Putin quiere. Los analistas militares han comparado esa estrategia con la invasión de Georgia por Moscú en 2008.

En comentarios de esta semana, Putin dijo que los simulacros con bombarderos estratégicos estadounidenses con capacidad nuclear que sobrevolaban el Mar Negro representaban una amenaza para Moscú, junto con los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos en Polonia y Rumania. También expresó su preocupación por el despliegue de misiles de la OTAN en territorio ucraniano que podrían tener un tiempo de vuelo de siete a 10 minutos a Moscú, aunque no se han anunciado tales planes.

