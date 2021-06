El aterrador relato de una sobreviviente del derrumbe en Miami: “Algo sobrenatural me despertó”

Equipos de rescate en la zona del desastre (Foto: REUTERS/Joe Skipper)

Maria Iliana Monteagudo es relativamente nueva en Surfside, Miami. Usó todo el dinero que tenía después de su divorcio —600,000 dólares en efectivo— para comprar su unidad, la número 611, en diciembre.

Estaba encantada con las vistas al mar y los amables vecinos. “Me gustó el departamento, la linda vista, el lindo edificio”, dijo Monteagudo en una entrevista. “Nadie me dijo nada malo al respecto. Compré el apartamento a ciegas. Todos omitieron la realidad”.

Estaba dormida el jueves por la mañana cuando una extraña sensación la despertó. “Fue como si algo sobrenatural me despertara. Sentí algo extraño y pensé: ‘Oh, olvidé cerrar la puerta corrediza del balcón y el viento está haciendo ruido’”, dijo. “Traté de cerrar la puerta corrediza y sentí que el edificio se movía. La puerta no se cerraba”, detalló.

Entonces Monteagudo escuchó un crujido. Había una línea en la pared que descendía desde el techo, de unos dos dedos de ancho. “Luego comenzó a ensancharse más y más mientras miraba”, dijo. “Me dije, ‘tienes que correr. Tienes que correr de inmediato’”.

“Corrí a mi habitación, me quité la bata y me puse un vestido y unas sandalias. Corrí a la mesa del comedor, tomé mi bolso y mis tarjetas de crédito. Tomé la llave, apagué la vela que tengo todas las noches para Guadalupe de México “, dijo. “Apagué la vela, por si acaso”.

Monteagudo corrió hacia las escaleras, descendiendo rápidamente. Entre el sexto y cuarto piso, hubo un ruido, y se dio cuenta de que el edificio se estaba cayendo. A Monteagudo le preocupaba que la aplastara. “Pensé que se venía abajo como un efecto dominó”, dijo.

“Tenía miedo de terminar aplastada”, dijo, y agregó: “Seguí gritando: ‘Dios, ayúdame, por favor ayúdame. Quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos, quiero vivir, por favor ayúdame, Dios‘”, dijo.

Cuando Monteagudo finalmente escapó por una puerta, tenía agua hasta los tobillos y había cables flotando a su lado. Se topó con un guardia de seguridad. “Me dijo, ‘madre, madre, vamos, esto es un terremoto’”, dijo Monteagudo. “Dije: ‘No, no es un terremoto, es el edificio que se está cayendo’”.

Había una pared que necesitaba escalar, luego un abismo de varios pies de ancho. El guardia de seguridad la instó a saltar. “Pero no podía saltar”, dijo. “Vi un trozo de columna, puse un pie sobre él, trepé y me encontré en medio de la calle”. Salió del edificio en el área de estacionamiento de visitantes.

Una mujer pone una flor en una altar dedicado a las víctimas y desaparecidos del edificio en Miami (Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Monteagudo pensó en todas las cosas que perdió: fotos de bodas, fotos de la primera comunión, fotos de cumpleaños de niños. “Lo perdí todo, no tengo pasado”, dijo. “Pero le digo gracias a Dios, todavía estoy viva”.

Monteagudo piensa mucho en una mujer de 80 años que vivía al otro lado del pasillo y que la recibió cuando se mudó por primera vez hace meses. “Pensé que estaba con su hijo ese día. Llamé a su nuera. Desapareció. No la han encontrado”, dijo. “Me siento tan mal. Les dije que me sentía tan mal. Lloro mucho, me siento tan culpable”.

Ella también se siente enojada. “Mucha gente sabía que había problemas en ese edificio. Es un desastre que alguien podría haber detenido antes de que sucediera”, dijo.

Y luego está el impacto. “No puedo creerlo”, dijo Monteagudo, frotando un amuleto de la Virgen de Guadalupe que cuelga de un collar, una de las pocas pertenencias personales que le quedan. “No puedo creerlo. No sé qué me pasará ahora”.

(The Washington Post. Por Lori Rozsa)

SEGUIR LEYENDO: