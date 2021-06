Un ingeniero experto en desastres investigará el derrumbe del edificio en Miami

Rescatistas en búsqueda de desaparecidos. REUTERS/Marco Bello

Cuatro cuerpos más fueron identificados el domingo mientras los rescatistas continuaban su búsqueda de sobrevivientes del colapso del condominio en Miami, mientras que los funcionarios de la ciudad contrataron a un nuevo ingeniero para investigar la causa del desastre y pidieron inspecciones más estrictas para aliviar los temores de un desastre futuro.

Incluso después de que el número de muertos aumentó a nueve y el número de residentes desaparecidos retenidos alrededor de 150, algunos rescatistas dijeron que era posible que los residentes todavía estuvieran vivos bajo los restos de Champlain Towers South. “Esperanza, eso es en lo que me estoy enfocando”, dijo el jefe de bomberos de Miami-Dade, Alan Cominsky, en una conferencia de prensa matutina.

Pero a medida que avanzaba el día, los funcionarios públicos prometieron darles a los familiares de los desaparecidos un lugar para llorar y orar cerca de los escombros.

“Estamos trabajando con las familias y habrá una oportunidad para las visitas”, dijo la alcaldesa demócrata del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Los funcionarios de Surfside quieren ahondar en la causa de por qué Champlain Towers South se derrumbó. Por tal motivo, trajeron a un prestigiosa ingeniero para que realice una exhaustiva investigación.

Allyn Kilsheimer dijo que examinará los cimientos, el hormigón, las fugas, el agua subterránea y la posible intrusión de agua salada para llegar a una conclusión.

“La penetración de agua puede ser agua subterránea, puede ser agua de marea y puede ser agua de lluvia. Aún no sabemos la respuesta a ninguna de ellas”, dijo Kilsheimer, quien investigó otros desastres como el bombardeo de un edificio federal de la ciudad de Oklahoma en 1995 y el atentado contra el World Trade Center en 1993. Su empresa también ayudó a examinar y reconstruir las secciones dañadas del Pentágono después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Siempre es posible una respuesta; puede que no sea lo que la gente quiere escuchar”, dijo. “Probablemente el 90% de los derrumbes con los que nos hemos enfrentado, además de los causados por bombas y aviones, han sido varias cosas que salieron mal al mismo tiempo. La tormenta perfecta”.

Refiriéndose a la teoría de que el aumento del nivel del mar contribuyó al colapso, agregó, “las posibilidades de que eso sea un problema son mínimas en el mejor de los casos”.

El equipo de Kilsheimer ya está haciendo modelos por computadora y un análisis del diseño del edificio. El sábado, realizó un recorrido por los edificios hermanos del condominio derribado, Champlain Towers North y Champlain Towers East, para estudiar varias columnas de soporte, así como la losa debajo del primer piso.

“No vi nada que fuera era una preocupación por un mecanismo de colapso estructural”, dijo. “En este momento, debemos dejar que estos rescatistas hagan lo que están haciendo. Y solo cuando terminen eso y se limpien los escombros, podré tener acceso al sitio para hacer las cosas que necesito”.

El town manager Surfside Town, Andy Hyatt, dijo que se contrató a ingenieros independientes de todo el país para ayudar al propio ingeniero de la ciudad, Jim McGuinness, a inspeccionar los edificios cercanos y el condominio derrumbado una vez finalizado el trabajo de búsqueda y rescate.

Un ingeniero advirtió en octubre de 2018 que había descubierto un “daño estructural importante” en una losa de hormigón debajo de la plataforma de la piscina en la sección del edificio que se derrumbó, según muestran los registros. El ingeniero, Frank P. Morabito, dijo en un informe de inspección estructural que la impermeabilización debajo de la plataforma de la piscina y la entrada habían fallado, lo que había provocado fugas dañinas.

Kilsheimer dijo que no creía que el daño destacado en el informe de 2018 pudiera haber llevado al colapso del edificio. “Nada en él levantó una bandera roja”, dijo.

Foto del domingo del edificio que se derrumbó en Surfside, cerca de Miami Beach, Florida Jun 27, 2021. REUTERS/Marco Bello

Un mes después de que se emitió el informe de 2018, un funcionario de construcción de Surfside dijo a los líderes de la asociación de condominios que el edificio “está en muy buenas condiciones”, según las actas de una reunión del 15 de noviembre de 2018 obtenidas por The Washington Post. Las actas fueron reportadas por primera vez por NPR.

El funcionario del edificio en la reunión de 2018, Rosendo Prieto, no pudo ser contactado por The Post el domingo.

Donna DiMaggio Berger, cuyo bufete de abogados representa a la asociación, dijo: “No buscamos señalar con el dedo. En este momento nuestro enfoque sigue siendo únicamente encontrar a los sobrevivientes de la tragedia. Habrá un momento más apropiado para desentrañar lo que sucedió”.

Los funcionarios de la ciudad también examinarán si la construcción en la última década de un edificio a menos de 27 metros al sur del condominio derrumbado pudo haber tenido un efecto adverso en las torres Champlain más antiguas. El edificio más nuevo, Eighty Seven Park, está en la ciudad de Miami Beach, separado de los límites de la ciudad de Surfside y Champlain South por solo una franja de vegetación y un muro de concreto bajo.

“Hemos llamado para obtener los planos de ese edificio, para que podamos ver lo que sucedió allí”, dijo Hyatt. “Descubriremos por qué, porque esto simplemente no sucede. Todos sabemos que los edificios simplemente no caen de repente. Algo extraordinario tuvo que haber sucedido”.

En 2019, un residente envió un correo electrónico a los funcionarios de construcción de la ciudad para quejarse de que la construcción del Parque Eighty Seven estaba ocurriendo demasiado cerca de Champlain Towers South. “Tenemos preocupaciones con respecto a la estructura de nuestro edificio”, escribió Mara Chouela en un correo electrónico a Prieto y Margarita Brito, que fue dado a conocer por la ciudad el domingo.

“No tengo nada qué comprobar”, respondió Prieto. “El mejor curso de acción es que alguien controle la cerca, la piscina y las áreas adyacentes en busca de daños o contratar a un consultor para monitorear estas áreas, ya que son las más cercanas a la construcción”.

Desde el colapso, los residentes preocupados de Champlain Towers North, el “edificio hermano” a 300 metros de distancia y construido el mismo año por el mismo diseñador, se han preguntado si su edificio es seguro.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo el domingo que los funcionarios ayudarían a los residentes a reubicarse voluntariamente si se sintieran inseguros.

El senador Marco Rubio, republicano por Florida, dijo que el gobierno federal ayudará a pagar la reubicación.

“Si les gustaría mudarse, FEMA los ayudará con esos arreglos”, dijo Rubio el domingo en una entrevista en “Face the Nation” de CBS.

Los representantes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se reunieron con funcionarios de Surfside el domingo por la tarde para aclarar los detalles.

A medida que se desarrollan la búsqueda y las investigaciones, un sentimiento de mal humor se ha apoderado de lo que normalmente es un patio de recreo de verano en la playa.

En la iglesia católica de San José, a menos de medio kilómetro del desastre, un sacerdote dijo una oración por Lucía Guara, una niña de 11 años que recibió su Primera Comunión allí.

Lucía, que vivía en la torre, se encuentra entre los desaparecidos, junto con su padre, Marcus, de 52 años, su madre, Ana, de 41, y su hermana, Emma, de 4.

La iglesia estaba silenciosa y sombría mientras se celebraba la misa matutina en medio del ruido del rescate fuera de sus ventanas.

Hyatt dijo que puede identificarse con los residentes preocupados que viven en Surfside y sus alrededores.

“Escucho crujidos y cosas que siempre escuché. Resulta que estoy junto al ascensor, así que estoy acostumbrado a escuchar eso, y siempre escucho el conducto de basura. Pero ahora, cuando escucho esos ruidos, pienso, ‘¿Qué es eso?’ " dijo.

“Todas las noches, cuando voy a casa, y vivo en el décimo piso de un edificio a pocas cuadras de aquí, por lo general abro las contraventanas y miro al océano y admiro la belleza. Pero es como si no tuviera el derecho a hacer eso ahora mismo. Ellos perdieron su derecho a hacer eso, así que yo no puedo hacer eso. Todavía no he llegado a ese punto“.

