Joe Biden amplió la lista de empresas chinas que no podrán recibir inversiones desde Estados Unidos

Joe Biden (Foto: Reuters)

El gobierno de Joe Biden decidió ampliar una orden de la era de Donald Trump que prohibió la inversión de Estados Unidos en empresas chinas que, según dijo, apoyan al ejército de China. Esta ampliación incluye a las compañías que venden tecnología de vigilancia, calificando a las entidades como una amenaza para los intereses y valores de Estados Unidos. En total, Biden extendió la prohibición a otras 28 firmas, lo que lleva el total a 59 compañías, anunció este jueves la Casa Blanca.

Una nueva orden ejecutiva que se publicará el jueves amplía las prohibiciones que la administración Trump promulgó y traslada la autoridad de la prohibición al Departamento del Tesoro, desde el Departamento de Defensa, para darle una base legal más sólida, dijeron altos funcionarios de la administración a The Washington Post. Hablaron bajo la condición de anonimato para adelantar la orden antes de su publicación.

La nueva orden “impide que las inversiones estadounidenses apoyen al sector de la defensa chino, al tiempo que amplía la capacidad del gobierno de Estados Unidos para hacer frente a la amenaza de las empresas chinas de tecnología de vigilancia que contribuyen -tanto dentro como fuera de China- a la vigilancia de las minorías religiosas o étnicas o facilitan de otro modo la represión y los graves abusos de los derechos humanos”, dijo la administración en una hoja informativa que describe la prohibición, que entra en vigor el próximo 2 de agosto.

Joe Biden y Donald Trump en un debate presidencial (Foto: REUTERS)

Altos funcionarios de la administración de Biden dijeron que era importante trasladar el programa al Departamento del Tesoro porque las empresas incluidas en la lista del Departamento de Defensa de la administración Trump, incluido el fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi, habían desafiado con éxito su inclusión en los tribunales.

La administración Biden no incluyó a Xiaomi en la lista de 59 empresas prohibidas que dio a conocer el jueves.

La preservación de aspectos de la prohibición de Trump es otra señal de que Biden continúa con el enfoque duro de su predecesor hacia China.

“Esto parece ser otro ejemplo de que la administración Biden toma una política de Trump y la mejora y amplía”, dijo Eric Sayers, miembro visitante del American Enterprise Institute.

Una tienda de Huawei en Beijing, China (Foto: REUTERS/Tingshu Wang)

David Feith, un ex funcionario de la administración Trump, dijo que el mantenimiento y la ampliación de la orden de la era Trump por parte de la administración Biden era “algo bienvenido”.

Fundamentalmente, dijo Feith, ex subsecretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, “refleja el fuerte grado de preocupación bipartidista en Washington sobre los flujos de capital de Estados Unidos y los lazos económicos de Estados Unidos con el ejército de China y su extenso estado de seguridad y vigilancia”.

Feith, ahora miembro adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Americana, dijo que el cambio de la autoridad de aplicación del Pentágono al Tesoro podría complicar la aplicación porque “el Departamento de Defensa tiene una perspectiva fundamentalmente centrada en la seguridad nacional en las cosas y el Tesoro tradicionalmente no lo hace”.

El presidente de China Xi Jinping (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

La orden de Biden, al igual que la de Trump, prohíbe a los inversores estadounidenses comprar acciones o bonos emitidos por una serie de empresas chinas.

Varias de las empresas vinculadas al ejército prohibidas por Biden también aparecían en la lista de Trump, entre ellas el contratista de defensa China Electronics Technology Group Corp. y China Mobile Communications Group y China Telecommunications Corp.

La orden de Biden también prohíbe la inversión en dos empresas -Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. y Huawei Technologies Co.- con el argumento de que venden tecnología de vigilancia. Trump había prohibido la inversión en esas empresas por considerar que apoyaban al ejército chino.

Los funcionarios de la administración Biden dijeron que esperan colocar otras empresas en la lista en el futuro.

Joe Biden junto al secretario de Defensa Lloyd Austin (Foto: Reuters)

Un ex funcionario estadounidense dijo que “arrebatar la autoridad” al Pentágono y trasladarla al Tesoro equivale a una “marginación del Pentágono” y socavará el esfuerzo para frenar los abusos chinos.

“El Departamento del Tesoro, que ha estado sometido a una enorme presión por parte de Wall Street sobre el tema, se centra en la liquidez y la profundidad de los mercados de capitales y está mucho menos inclinado a sancionar a las empresas chinas”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

