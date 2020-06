La atracción de Disney “Splash Mountain” se basa en “Song of the South”, un clásico racista

Canción del sur (título original en inglés: Song of the South) es un largometraje musical de acción real y animación estadounidense de 1946 (Foto: Especial)

Los fanáticos de Disney están instando al operador del parque temático a repensar el lanzamiento de la atracción Splash Mountain, un paseo en canal basado en una película de hace casi 75 años que ha sido criticada por temas racistas.

La compañía se ha distanciado de su controvertida película de 1946 “Canción del Sur” durante décadas. La película, ambientada en una plantación después de la Guerra Civil, no está incluida en el nuevo servicio de transmisión Disney Plus. Y el ex CEO de Walt Disney, Bob Iger, ahora presidente ejecutivo, dice que nunca lo será.

“Desde que me convertí en CEO sentí que ‘Song of the South’, incluso con un descargo de responsabilidad, simplemente no era apropiado en el mundo de hoy”, dijo Iger en marzo durante una reunión de accionistas. “Es difícil, dado las representaciones en algunas de esas películas, sacarlas hoy sin alguna consecuencia por su contenido”.

Debido a eso, los defensores del cambio dicen que es hora de que los rastros de la película también se borren de los parques temáticos de la compañía. Disney planea reabrir sus parques nacionales el próximo mes después de cerrarlos debido a la pandemia de coronavirus.

La idea de cambiar el parque temático ha ganado popularidad en las redes sociales y en las peticiones de Change.org en la última semana, justo cuando en todo el mundo están ocurriendo protestas masivas en torno al racismo y la injusticia provocada por la muerte de George Floyd. Cuatro ex policías de Minneapolis han sido acusados en relación con su muerte.

Las manifestaciones han provocado la caída de los monumentos confederados y la prohibición de NASCAR de la bandera confederada, y HBO Max eliminó “Gone With the Wind” de su plataforma para agregar contexto sobre su tratamiento de la esclavitud y las representaciones racistas de personajes.

“Creo que es importante que nuestra generación y las generaciones futuras vean a una compañía tan influyente eliminar un viaje que oprime la cultura negra y reemplazarlo con un viaje que celebre la cultura negra”, escribió el creador de una petición que había obtenido casi 3,400 firmas a partir del jueves por la tarde.

Otra petición, que ha acumulado más de 9.600 firmas, argumenta de manera similar que el viaje debería rehacerse para girar en torno a “La princesa y la rana”, una película animada ambientada en Nueva Orleans que presenta a la primera princesa negra de Disney.

“La estructura del viaje es tal que podría cambiarse fácilmente para contar la historia de Tiana sin comprometer demasiado el viaje o que implique una fortuna en la remodelación para Disney”, escribió el peticionario. “Este cambio podría matar a dos pájaros de un tiro, eliminar la temática estereotipada ofensiva que tiene actualmente el paseo y traer una diversidad muy necesaria a los parques”.

Un hombre publicó un video del viaje con música de “La princesa y la rana” en YouTube. Un usuario de Twitter que se describió a sí mismo como miembro del elenco de Disneyland y aficionado a los parques dijo que había estado imaginando un nuevo tema durante años y publicó detalles en Twitter. Los detractores argumentaron que la compañía no debería rehacer un clásico.

Los representantes de Disney no respondieron de inmediato a las preguntas sobre los esfuerzos.

Josh Young, editor en jefe de Theme Park University, escribió por primera vez sobre la idea de cambiar el viaje en 2017. El pasado jueves dijo que estaba sorprendido de que haya tomado tanto tiempo para crecer el impulso.

Young dijo que no cree que Disney construya un viaje basado en “Song of the South”.

“Más importante”, señaló, “¿eso significa que cambiarán las cosas?”

Señaló que el viaje de Piratas del Caribe había cambiado a lo largo de los años para modificar una escena en la que los piratas perseguían a las mujeres y hacían una “subasta de novias”.

