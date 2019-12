Brannen incluso trató de hablar con Hughes. En 1991, después de ser condenado, Brannen le dijo a The Post que ella había hablado con él una vez, brevemente, sin revelar las circunstancias. “No negó haberse llevado a mi hija, pero no lo confirmó”, dijo. “Le dije que sabía que se había llevado a mi hija; todo lo que quería saber era dónde estaba. En un momento pensé que me lo iba a decir, pero no lo hizo”.