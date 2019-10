Apple no es la única compañía tecnológica culpable de impulsar el consumo contra la reparación. Los nuevos auriculares de USD 130 de Amazon llamados Echo Buds tampoco se pueden reparar. Antes de que esta tendencia continúe, pongámonos de acuerdo en una regla del sentido común sugerida por Wiens. “La vida útil de un dispositivo costoso que requiere muchos recursos no debe limitarse a la vida útil de uno de sus componentes. No comprarías un cepillo de dientes eléctrico al que no pudieras reemplazarle el cepillo. O un automóvil con los neumáticos pegados”.