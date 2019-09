Pero están ignorando una cuestión fundamental: ¿Exactamente cómo están siendo valuados estos programas? Más importante aún, están ignorando el hecho de que nadie parece conocer la respuesta. "Es un problema muy grande del que no se habla: No tenemos información actual sobre como se crean o reducen los costos", dijo Dan Raynburn, un experto en tecnología mediática de streaming. "Entonces no tenemos conocimiento sobre como se determina el valor de muchos de los programas".