Cuando eso sucedió, supe que al menos había logrado superar el corte inicial. Hubo más de 3,000 solicitantes que buscaron ese trabajo, y seleccionaron a 120 y yo estaba en ese grupo. Fui a Houston y pasé por la evaluación de las pruebas, y todas las pruebas médicas durante una semana, y volví a Boston para trabajar. Unos meses más tarde, en mayo, recibí una llamada de la NASA en la que me decían que había sido seleccionado, y fue el momento más feliz de mi vida. Por supuesto, mi vida cambió por completo a partir de ese momento. Entonces, en ese momento, me convertí en el primer ciudadano naturalizado de los EEUU. Me convertí en astronauta, el primer astronauta latino. Cambió completamente mi vida; Fue un momento maravilloso. Pensé que iba a volar tal vez una o dos veces, y terminé volando siete veces, más que nadie. Simplemente estoy extremadamente agradecido a esta nación que me abrió las puertas. Esto es definitivamente, en mi opinión, la tierra de oportunidades porque para mí fue exactamente eso. Funcionó exactamente de la manera en que me lo habían constado. Así que aquí estoy, intentando devolverle un poco a este país y ayudar en la siguiente fase.