Sin embargo, los próximos meses no pintan un panorama del todo sencillo. WarnerMedia recientemente decidió no renovar su acuerdo para que Netflix transmita a Friends, ya que se prepara para lanzar su propio servicio, y NBC Universal está haciendo lo mismo con "The Office". Ambos programas son muy populares, y su partida podría conducir, los inversores temen, a mayor descenso de suscripciones.