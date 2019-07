"Si no mantenemos el agua fuera de aquí, todo el vecindario se inundará", explicó. "Yo construyo el dique para no tener que rellenar más tantas bolsas de arena. Me estoy haciendo mayor". Fonseca, un cazador de cangrejos de agua dulce, pez bagre y caimanes, ha vivido en esa casa su vida entera. "El nivel del agua es mucho más alto que cuando era joven", dijo. "Se supone que estamos perdiendo costa cada año, y el agua sube más rápido ahora que antes".