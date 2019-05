"Estos son tus datos. ¿Por qué deberían dejar tu teléfono? ¿Por qué deberían ser recolectados por alguien cuando no sabes qué es lo que van a hacer con ellos?", señaló Patrick Jackson, un investigador de la Agencia de seguridad nacional (NSA por sus siglas en inglés) que ahora es jefe de la oficina de tecnología en Disconnect. Él conectó mi iPhone a un software especial para que pudiéramos examinar el tráfico. "Conozco el valor de los datos, y yo no quiero que los míos estén en ningún lugar donde no tengan que estar", me dijo.