Como no me gustaba fumar y quería un mínimo de efectos psicoactivos, Mike me recomendó que probara la microdosis: consumir pequeñas cantidades de cannabis para obtener los beneficios terapéuticos sin tomar hierba. Me llevé a casa una lata de pastillas, unos caramelos salados y una tintura oral con un alto contenido de cannabidiol (CBD). Las gomitas de cepa me activaba de una forma extraña y me ponían irritable, pero incluso una pequeña crema de menta me permitía un sueño reparador. La tintura oral demostró el santo grial: un gotero lleno para aliviar la ansiedad y mantener una relajación suave durante horas. En una semana, sentí que mi depresión se aligeraba, y por primera vez en todo el verano, podía reírme con mi familia.