Los bebedores pueden estar tranquilos por el hecho de que el nuevo informe de The Lancet se enfoca no en individuos sino en poblaciones. Estima los riesgos de enfermedades y discapacidades relacionadas con el alcohol por cada 100.000 personas en función del consumo de alcohol. Los autores no sugieren que exista un peligro significativo al tomar un sorbo de alcohol. Los riesgos aumentan drásticamente con el consumo excesivo de alcohol.