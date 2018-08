Todo eso fue lo suficientemente malo, pero aún peor fue su persistente sensación de aislamiento, tanto cuando estuvo en el hospital como en los siguientes años. No había nadie con quien pudiera hablar acerca de sus miedos, ni contaba con el apoyo emocional. "Estaba en un estado miserable, ansioso, deprimido y moribundo", afirmaba. Además, los entornos hospitalarios no estaban diseñados para pacientes con cáncer de 20 años, que eran demasiado mayores para las salas pediátricas llenas de juguetes y demasiado jóvenes para las habitaciones que parecían más adecuadas para pacientes mayores. Aunque no estuvo hospitalizado durante largos períodos, recuerda haber pasado una semana en la habitación de un hospital "lleno de personas de 80 años", señala.