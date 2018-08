Respuesta: Escuché las primeras líneas de texto de la primera película. Eso te dirá cuáles son los sonidos. Yo agregué cosas a partir de eso. No son humanos. Su lenguaje no debe ser reconociblemente humano. Pero las personas que lo van a hablar, los actores, son humanos. Así que no agregué ningún sonido que no puedas encontrar en algún idioma humano, pero no deberías encontrar esos sonidos en el mismo idioma. No es natural. En ese momento no sabía que iba a permanecer un largo tiempo y que iba a prosperar.