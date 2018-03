Para ser justos, él es un joven de 14 años. Todavía no está siendo invadido por los aires de la adolescencia, y preferiría participar en juegos de barrio o una batalla de videojuegos en el salón antes que interactuar a través de internet. Es tímido, pero no tan tímido como para evitar el karaoke, extrovertido pero no tanto como para anhelar la visibilidad. Cuida a su hermano, termina la mayoría de sus tareas escolares, practica karate, va a las fiestas de cumpleaños, se cepilla los dientes dos veces al día, no mira directamente los eclipses… Considero que la mayoría de esos componentes parecen estar en su lugar, y es posible que los tentáculos macroscópicos y pegajosos de las redes sociales simplemente no se hayan apegado a él.