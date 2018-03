"Sandro de América": la entrevista de Teté Coustarot al "Gitano" en su juventud

La conductora hace de ella misma y recrea un reportaje al ídolo en los años '70. "No me dice nada en la nota, da vueltas, es muy impresionante lo que hace Agustín Sullivan, con qué seriedad tomó este papel", lo halagó la ex modelo