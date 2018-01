El hombre que se siente atraído por este tipo de comportamiento exhibicionista a menudo es alguien que creció con una madre que no estaba atenta, dejando al niño enojado, herido o invalido, según señala Alexandra Katehakis, directora clínica del Centro de Salud Sexual en Los Ángeles (California) y autora de Erotic Intelligence: Igniting Hot, Healthy Sex While in Recovery from Sex Addiction. "Es como si lo borrasen de alguna manera. Y ese mismo niño no va a crecer con la confianza y la capacidad de conocer a las chicas de manera apropiada. Si este tipo es siempre el nerd o el tipo de gente con el que nadie quiere salir, en su interior habrá ira", explica.