"Sus sentimientos proalemanes con frecuencia encontraron expresión en comentarios indiscretos que no solo eran insensibles a las brutalidades del régimen nazi, sino que también criticaban la 'democracia calzada'", escribió Sweet. "En julio de 1993, le dijo al nieto del ex Kaiser Wilhelm II, el príncipe Louis Ferdinand, que 'no era asunto nuestro interferir en los asuntos internos de Alemania ni con los judíos ni con nadie más'". "Los dictadores son muy populares estos días", había añadido Edward. "Es posible que deseemos uno en Inglaterra en poco tiempo".