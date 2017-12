"Había algo en mí que decía que estaba dañado y cometí un error, y la gente lo ve como si fuera un peligro", cuenta Mark King, un escritor y activista que dio positivo en la prueba del VIH en 1985. Pero ahora, el tratamiento ha suprimido completamente el virus. "Cuando finalmente internalicé este mensaje…. Algo que de repente se me escapó es difícil de describir. Parecía que alguien casi me hubiera limpiado. Ya no me siento como un paria enfermo", añade al respecto.