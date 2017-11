En 1964, cuando ganó el campeonato de los pesados, declaró públicamente su conversión e hizo una declaración personal de independencia: "Creo en Alá y en la paz. No trato de mudarme a barrios blancos. No quiero casarme con una mujer blanca. Me bauticé cuando tenía 12 años, pero no sabía lo que estaba haciendo. Ya no soy cristiano. Sé a donde voy y sé la verdad. No tengo que ser lo que quieres que sea. Soy libre de ser lo que quiero", escribió.