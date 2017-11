No hay perfiles falsos. Algunas aplicaciones de citas han tenido problemas con robots o cuentas de spam, lo que puede dificultar saber si estás chateando con un humano real o con una máquina. Pero en The League, las personas reales están investigando todos los que han sido aceptados en la aplicación, de ahí la larga lista de espera, para asegurarse de que todos los usuarios sean reales. "Todos son quienes dicen ser. Usas Facebook y LinkedIn, por lo que no tienes muchos de los problemas que rodean a las redes sociales que no son monitoreadas contra el spam".