En relación a dejar pasar primero en los transportes públicos intento no perder el tiempo en discutirlo, lo agradezco y no me choca en lo personal. Con respecto a pagar las cuentas, por ejemplo, creo que sí es un acto machista que el hombre siempre tenga que hacerse cargo de ello. Personalmente creo que la persona que paga la cuenta a la hora de salir tiene que ser la persona que más genere dinero. Es cierto que los hombres ganan más, y es por eso que no me parece mal que si ese es el caso, él la pague. Hace unos días, por ejemplo, salí varias veces con un chico que no tiene trabajo y no dudé en pagar yo. Siempre me manejé de la misma manera. En el caso en que ambos tengamos un salario parecido lo justo es que un día pague yo y otro él, y así sucesivamente. Sé que en muchos lugares se acostumbra pagar a medias, pero me parece de mal gusto, creo que puede ser más sencillo pagar una persona u otra dependiendo la cita y el día, sin esperar a que el hombre pague por el simple hecho de que yo sea mujer. Soy una mujer independiente y me gusta saber que puedo invitar.