Para mi nuevo libro, Tell Me What You Want, entrevisté a más de 4,000 estadounidenses preguntándoles sobre sus fantasías sexuales. Entre otras cosas, descubrí que nueve de cada diez participantes dijeron que tenían fantasías con su pareja actual y entre aquellos que estaban en una relación, casi dos tercios dijeron que fantaseaban con sus parejas actuales muy seguido. Ni siquiera uno de cada diez participantes dijeron que fantaseaban con celebridades, estrellas porno, políticos u otras personas famosas.