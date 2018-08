Estos reflejos son una respuesta defensiva, dice el psicólogo experimental John Prescott, autor de Taste Matters: Why We Like the Foods We Do, así como más de 80 artículos periodísticos sobre la ciencia y la percepción del sabor. Prescott dice que, "Es el cuerpo que básicamente está diciendo, sáquenme esto". En este punto, si te hubieras comido un chile picante, probablemente te sentirías muy enchilado mientras la activación de los receptores hace que tu cerebro piense que la temperatura se eleva. En respuesta al picor, tu cuerpo trata de enfriarse sudando. Los vasos sanguíneos en la superficie de tu piel se dilatan en un intento por expulsar el calor, haciendo que tu cara y pecho se vean enrojecidos.