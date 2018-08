¿Por qué se llama Cero Basura?

Cuando empecé todo esto no encontré nada de información sobre zero-waste. En inglés si había literatura y muchos blogs pero nada en español. Yo no quería que el término se confundiera con "basura cero" que me recordaba a un programa de gestión de residuos poco exitoso de la Ciudad de México. También de mi papá saqué la idea de "Proyecto", porque yo quería que mi casa fuera cero basura de un día para otro y él me explicó que lo importante radicaba en la minimización de los residuos, no tanto en enfocarse por llegar a cero residuos inmediatamente.