DTU es la agencia de lucha extrema mexicana por excelencia, entonces, ¿por qué no es tan grande como AAA o el CMLL? Porque es demasiado violento para el público mexicano, o al menos así lo sintió la Comisión de Box y Lucha Libre de la Ciudad de México. Hasta la fecha, DTU no ha podido presentarse en la Arena México o en el Palacio de los deportes, por lo que han dependido de pequeños foros fuera de la Ciudad de México para crear su base de fans. En estas luchas no hay buenos ni malos, no hay blanco y negro, sólo rojo sangre. Puede que esto contribuya a la falta de éxito de la lucha extrema en México, pero el éxito se puede medir de varias formas.