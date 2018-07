Lo siento. ¿Cuáles son las preguntas más tontas que te hacen?

Más que nada, me irrita la manera en que la gente se me acerca, es realmente estúpida. Noto que la gente me observa desde kilómetros de distancia. Luego dan vueltas a mi alrededor durante un par de minutos, finalmente se me acercan y me dicen: "¿Puedo preguntarte algo?". Vete a la mierda. Puede sonar un poco dramático, pero siento que están violando mi intimidad. Y a veces la gente me pregunta si soy bombero.