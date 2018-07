Nunca guardaría las fotos o nudes de un ex. Creo que es absurdo tener las fotos o cualquier cosa que tenga necesariamente una relación directa con tu ex, yo la verdad siempre tiro absolutamente todo. Para serte honesta, me parece muy triste que los chicos sigan viendo las fotos de su ex, bueno creo que los hombres son más inseguros en ese sentido.