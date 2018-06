Pero los niños no son los únicos que usan mal el 911, al menos no cuando se trata de llamar para quejarse sobre sus comidas. Una mujer de Ohio que reportó que su comida china no le había gustado, cuando todavía estaba en el restaurante, era bastante adulta. Igual que la mujer de Texas que llamó al 911 porque sus McNuggets no habían estado listos lo suficientemente rápido, y que quería que su pedido fuera gratis. O el hombre de Florida que llamó a la policía varias veces para informar que las porciones que había recibido en un restaurante de mariscos eran demasiado pequeñas. Y, en febrero, dos departamentos de policía en Inglaterra tuvieron que recordarles a sus ciudadanos que la escasez de pollo de KFC no era un asunto policial.