Game of Thrones, la serie emblemática de HBO sobre zombies, dragones y familias que tienen relaciones entre ellas, llegará a su fin después de su octava y última temporada, el próximo año, pero probablemente eso no sea lo último que veamos de Westeros. La cadena televisiva ha estado trabajando en varios spin-offs de GoT desde mucho antes de que saliera la séptima temporada, y ahora, finalmente, parece que uno tendrá la oportunidad de convertirse en una serie.