Cuando tenía 18 años, me dio por una de esas etapas que luego quieres olvidar, con el rosa y la Hello Kitty. El caso es que mi novio de entonces, en un alarde de pecar de detallista, me regaló un montón de cosas de la gatita que saluda: alfombrillas de coche, funda de volante, funda de los respaldos, llavero y no sé cuántas cosas más. Al parecer no le parecía suficiente y decidió comprarme también el maletín que tiene justo la medida perfecta para ser totalmente inservible. Ahora desprecio a Hello Kitty pero guardo este maletín en un altillo de mi piso. Tengo un poco de Diógenes.