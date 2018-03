Es difícil poner un nombre sobre todo esto, ya que el primer video de susurros se dice explícitamente que no se trata de un fetiche sexual y que la ambición es otra. Si bien tiene tintes que orientan a un tipo de "orgasmo", es probable que no mintiera la creadora de aquél primer video. La cuestión es que cuando se trata de excitaciones y estímulos placenteros la unión con el erotismo no tarda en hacerse aparecer y tan sólo con darte una microvuelta por PornHub o Xvideos te das cuenta de que no todos estarían de acuerdo en desligar ASMR del sexo. Oh, vaya, qué sorpresa.