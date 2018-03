Sin embargo, no sorprende que las cosas sean peores para los millennials latinos y negros. Un sorprendente 83 por ciento de los trabajadores latinos en el mismo rango de edad no tienen ahorros en absoluto. Sin embargo, cuando un plan de retiro estaba disponible para ellos, nueve de cada diez latinos no lo tomaba, lo cual apunta a mayores problemas estructurales en la economía y en la ley.