España

Muere un hombre de 25 años tras incendiarse varios trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Al llegar las 13 dotaciones de Bomberos de Madrid, los equipos se encontraron con un fuego muy avanzado en un sótano de la calle Canarias (Arganzuela)

El cuerpo de bomberos de Madrid extingue el fuego en un coche eléctrico estacionado en un parking subterráneo. (@BomberosMad)
El cuerpo de bomberos de Madrid extingue el fuego provocado por las bicicletas eléctricas. (@BomberosMad)
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Un joven de unos 25 años ha fallecido esta noche de domingo tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en el distrito madrileño de Arganzuela, según ha informado Emergencias Madrid. El suceso ha tenido lugar en la calle Canarias, donde han acudido 13 dotaciones de Bomberos Madrid que se han encontrado con un fuego completamente desarrollado, ubicado en la planta menos uno, concretamente en un sótano.

A partir de ahí, los bomberos han procedido a localizar el foco, de difícil acceso, para llevar a cabo la extinción. Esta ha sido bastante complicada debido a la cantidad de dependencias destinadas a distintos usos, sobre todo para guardar vehículos de reparto a domicilio, y distribuidas en una zona muy laberíntica de dos plantas que comunicaban entre sí sin vestíbulo de independencia; además de a la elevada carga térmica.

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Posteriormente, las dotaciones, entrando por la puerta principal de acceso a la rampa del garaje, han conseguido localizar los focos y proceder a la extinción del fuego. Durante dichas tareas de extinción, los bomberos han encontrado en una de las dependencias al hombre, quien ha sido evacuado al exterior con la mayor brevedad posible. Posteriormente, SAMUR-PC ha confirmado su fallecimiento, tras comprobar que presentaba un cuadro de intoxicación por humos y quemadura inhalatoria y no poder hacer nada para revertir su estado.

Por último, los bomberos han evacuado los gases del incendio, ventilado y sacado al exterior las bicicletas para evitar que se reinicie el fuego; dejando así la zona bajo condiciones de estabilidad. Tras ello, han retirado los efectivos y las dotaciones a sus respectivos parques de origen. Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, la Policía Nacional investiga lo ocurrido y la Policía Municipal colabora en las diligencias.

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Por qué se incendian las bicicletas eléctricas

Las bicicletas eléctricas utilizan habitualmente baterías de iones de litio como fuente de energía, una tecnología que se ha impuesto por su ligereza y alta capacidad de almacenamiento. Estas baterías ofrecen una mayor durabilidad respecto a otras alternativas y no sufren los efectos de memoria, por lo que mantienen su capacidad de carga constante a lo largo del tiempo. Gracias a estas características, los modelos equipados con baterías de litio presentan una autonomía superior y un rendimiento más eficiente, aunque esto también incrementa el coste final del vehículo.

A pesar de sus ventajas, las baterías de litio conllevan riesgos importantes. Como ha ocurrido esta noche en Madrid, pueden incendiarse o explotar si presentan defectos de diseño o fabricación, si han sufrido daños físicos o han sido manipuladas de manera inapropiada. El uso inadecuado, como modificar el equipo para incrementar la potencia, o los golpes accidentales pueden comprometer la integridad de la batería y provocar incidentes graves. Los servicios de bomberos de distintas ciudades ya vienen alertando de un aumento en las intervenciones relacionadas con incendios de bicicletas y patinetes eléctricos, una situación que ha llevado incluso a prohibir en algunos lugares el acceso de estos vehículos al transporte público, tras registrarse episodios como el incendio de un tren provocado por la batería de un patinete.

Los Bomberos de Madrid sacando las bicicletas eléctricas de los trasteros. (Emergencias de Madrid)
Los Bomberos de Madrid sacando las bicicletas eléctricas de los trasteros. (Emergencias de Madrid)

El principal peligro reside en que una batería dañada o defectuosa puede sobrecalentarse y desencadenar una combustión veloz y violenta. Durante el incendio, las baterías de iones de litio liberan gases tóxicos a temperaturas muy elevadas, lo que agrava la situación. Además, el agua, lejos de sofocar el fuego, reacciona con el litio y genera hidrógeno, un gas altamente explosivo. Esta combinación de factores convierte la extinción de incendios de baterías de litio en una tarea compleja y peligrosa tanto para los equipos de emergencia como para las personas expuestas.

*Con información de EFE y Europa Press

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