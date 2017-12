La historia de los plagios musicales se remonta prácticamente a los inicios de la música. Pensemos, por ejemplo, en los samples del "Got to Give it Up" de Marvin Gaye en "Blurred Lines", o en Vanilla Ice, que todavía defiende que "Ice Ice Baby" no suena extrañamente como el "Under Pressure" de Queen. En el caso de The Verve, la parte del violín de "Bitter Sweet Symphony" suena también sospechosamente a la cara B de los Rolling Stones "The Last Time". Esto fue suficiente para que Allen Klein, el anterior mánager de los Stones, acusara públicamente a las jóvenes estrellas del Brit Pop. Sorprendentemente, The Verve ya había recibido el permiso de Decca Records, que había publicado el disco de los Stones, para utilizar el sample.