Hace días, llegando a mi casa luego de una fiesta, mientras me preparaba un sándwich me di cuenta de que las rebanadas de pan tenían un olor extraño, pero supuse que mi olfato estaba súper sensible debido a lo mucho que había fumado y no le di importancia. Luego de comer, boté a la basura el empaque (ya no quedaba más pan), pero antes me di cuenta que según la etiqueta, ya había pasado la fecha de caducidad.