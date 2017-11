Me senté y el hombre empezó a colocarme los sensores por todo el cuerpo: una banda para medir la presión sanguínea en un brazo, dos neumógrafos alrededor del torso para la respiración, y un galvanómetro en un dedo para registrar la temperatura de la piel. Me explicó para qué servía cada sensor, y me avanzó algunos detalles sobre la entrevista que me haría, además de recitar una serie de cláusulas de excepción de responsabilidad sobre falsos positivos. Traté de no pensar acerca de la mentira en que se basaba mi historia: había pagado por el LSD, pero mi libertad dependía de mi credibilidad al decir que no lo había hecho. Me preguntó si estaba preparado, y le dije que sí. Ya no me sentía tan nervioso, sino ligeramente impaciente. Estaba ansioso por empezar.