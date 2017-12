"El shanzhai se presenta como una forma híbrida intensiva. El propio maoísmo chino era una forma de marxismo shanzhai. Al no haber trabajadores ni proletariado industrial en China, se transformaron las enseñanzas marxistas originarias. Su capacidad de hibridación hace que el comunismo chino se apropie del turbocapitalismo. Los chinos no ven ninguna contradicción entre el capitalismo y el comunismo. En realidad la contradicción no forma parte del pensamiento chino. Este se inclina más bien al "tanto esto como lo otro" que al "esto o lo otro". (Han, Byung-Chul. 2011)