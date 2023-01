Nueva arremetida del chavismo, el régimen de Maduro amenazó con regular el funcionamiento de las ONG

Diosdado Cabello busca ilegalizar estas organizaciones mediante un proyecto de ley que presentará a la desprestigiada Asamblea Nacional chavista. (REUTERS)

El número dos del chavismo y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó con regular el funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales que operan en el país caribeño mediante un proyecto de ley que presentará a la desprestigiada Asamblea Nacional designada por el régimen de Maduro.

Tal como ocurrió en Nicaragua, Cabello busca ilegalizar las ONG venezolanas aplicando la justicia chavista pues, a su juicio, este grupo de organizaciones “dependen del imperialismo gringo”. Aseguró que se encargarán de “revisar todo eso”

“La semana que viene nosotros vamos a introducir ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley que regule el financiamiento, funcionamiento y uso de las mal llamadas organizaciones no gubernamentales”, anunció en su programa semanal, Con el mazo dando.

El régimen chavista quiere controlar el financiamiento de estas ONG para doblegarlas y extinguirlas del panorama político venezolano y así evitar las críticas a la dictadura madurista.

“Ya basta de que a través de las ONG conspiran contra los venezolanos (…) Esas no son organizaciones no gubernamentales. No son organizaciones no gubernamentales, dependen del imperialismo gringo y nosotros vamos a revisar todo eso”, advirtió Diosdado.

Desde el año 2020 Diosdado Cabello ha tratado de aniquilar las ONG venezolanas alentando la prohibición del financiamiento internacional.

El 9 de diciembre de ese año, el número dos del chavismo arremetió contra 14 ONG de las más activas y reconocidas en el país: Alimenta la Solidaridad, Fundación Futuro Presente, Asociación Civil Manos al Aire, Transparencia Venezuela, Provea, Foro Penal, Acción Solidaria, Rescate Venezuela, Caracas Mi Convive, Alimentando Esperanza, Fundación American Venezuela Engagement, Fundación I Love Venezuela, Fundación Ven Da Tu mano y Un Mundo Sin Mordaza, según información del portal El Estímulo.

Negociaciones con la oposición

Diosdado Cabello también se refirió a la mesa de negociación con la oposición celebrada en Ciudad de México y condicionó su reinicio hasta tanto no se ejecute la liberación de los fondos venezolanos en el exterior.

“La oposición no tiene palabra, ya nosotros habíamos dicho algo similar el día lunes en la rueda de prensa, sentarnos a dialogar no vale la pena si ellos no son capaces de traer el dinero que deben poner, que se robaron”, amenazó Diosdado.

Entretanto, Estados Unidos advirtió que mantendrá “intacta” su política de sanciones contra los funcionarios de Maduro hasta que se den pasos concretos para el “regreso de la democracia”.

“Mientras Maduro y sus seguidores sigan reprimiendo al pueblo venezolano y desviando recursos para prácticas corruptas, nosotros continuaremos presionando al régimen con sanciones”, dijo este lunes a la agencia de noticias EFE un portavoz del Departamento de Estado.

El portavoz del Departamento de Estado instó a Maduro a sentarse con la opositora Plataforma Unitaria para “resolver los problemas de Venezuela y restaurar la democracia y el Estado de derecho” en el país suramericano.

Diosdado Cabello aseguró que el “liderazgo opositor se ha ido diluyendo y cada día está más dividido. Ante eso, ellos buscan por todos lados a ver cómo desestabilizan a la Revolución con campañas, nuestro pueblo firme allí”.

