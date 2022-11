Maduro aseguró que en Chile hay “más de 2 mil presos políticos” y que el de Boric es un gobierno “repudiado”

Maduro atacó a Boric y al proceso constituyente en Chile

El dictador venezolano Nicolás Maduro volvió a arremeter contra el presidente Gabriel Boric este viernes: consideró que su gobierno es “rechazado y repudiado en Chile” y afirmó que en ese país hay más de dos mil presos políticos.

Durante un discurso en Caracas durante el Foro de Sao Paulo, Maduro comparó los procesos constituyentes de Venezuela y Chile y volvió a decir que a Boric le faltó “liderazgo” para lograr la aprobación del pueblo chileno en el referéndum constitucional del pasado 4 de septiembre.

“En Venezuela, a diferencia de Chile... lamentablemente tengo que decirlo, con dolor por Chile, con dolor por el pueblo de (Salvador) Allende, con dolor por más de 2.000 presos políticos jóvenes que están todavía en las cárceles. Tengo que decirlo, que en Venezuela surgió un pueblo, en Venezuela surgió un líder, en Venezuela surgió un proyecto y en Venezuela ese proyecto, ese pueblo, se convirtió en Constituyente y luego se convirtió en Constitución victoriosa fundacional de una nueva república”, declaró Maduro en un escenario rodeado de simpatizantes del régimen chavista.

Y continuó: “Refundacional de una nueva república, a diferencia de Chile, lamentablemente, donde hubo pueblo pero no hubo vanguardia, no hubo liderazgo, no hubo proyecto. Y al final el pueblo terminó votando contra si mismo. Terminó votando contra un gobierno rechazado y repudiado en Chile. Es lamentable, ¿y dónde se puede discutir eso? En el foro de Sao Paulo, el escenario para discutir estos temas”.

Maduro ya había hecho declaraciones similares sobre Boric el 6 de septiembre, un día después del plebiscito en Chile. En aquella ocasión, el líder del régimen chavista en Venezuela dijo sentir dolor por el resultado de la consulta popular chilena y afirmó que el mandatario de 36 años no tuvo un liderazgo creíble.

Maduro dijo sentir "dolor" por el plebiscito en Chile y afirmó que Boric no tuvo "un liderazgo creíble"

“Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe, para la memoria de los mártires, desaparecidos, torturados”, sostuvo Maduro durante una reunión con los miembros de su partido de gobierno. “Faltó un liderazgo firme, claro, creíble, con apoyo popular, que se pusiera al frente del texto constitucional y al final quedó vigente la Constitución de la dictadura de (Augusto) Pinochet”, añadió en ese acto transmitido por la televisión estatal venezolana.

Maduro había celebrado el triunfo electoral de Gabriel Boric el 19 de diciembre de 2021 como “una contundente victoria sobre el fascismo”. Sin embargo, el vínculo se rompió luego de que el mandatario chileno realizara diversas declaraciones con cuestionamientos a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El pasado 22 de enero Boric dijo en una entrevista que “Venezuela es una experiencia que ha fracasado y la principal demostración son los 6 millones de venezolanos en diáspora”. Y en su primera participación ante la Asamblea General de la ONU el 20 de septiembre, Boric dijo: “La crisis humanitaria en Venezuela, producto de su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad”.

