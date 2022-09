Boric denunció un doble estándar en los gobiernos de izquierda que no condenan la violación de DDHH en Venezuela o Nicaragua

Boric denunció el doble estándar de los gobiernos de izquierda y rechazó que no condenen la violación de DDHH en Venezuela o Nicaragua

El presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó este jueves a los gobiernos de izquierda de la región por tener “un doble estándar” cuando se trata de Derechos Humanos y expresó su enojo con los sectores que no condenan las arbitrariedades cometidas por las dictaduras de Venezuela o Nicaragua.

“Realmente me molesta cuando eres de la izquierda y entonces condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”, aseguró Boric durante un conversatorio en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos

“No importa si eres de la extrema derecha o extrema izquierda. Son mandatos civilizatorios. El respeto de los Derechos Humanos no puede tener un doble estándar”, expresó el mandatario chileno.

Gabriel Boric durante un conversatorio en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos

Boric narró su experiencia visitando Venezuela en el año 2010 y recordó los abusos cometidos por el régimen de Hugo Chávez contra los Derechos Humanos de los venezolanos, al tiempo que rechazó que en ese momento ningún movimiento de izquierda haya cuestionado tales actos de represión.

“Cuando era diputado empecé a hacer preguntas sobre Venezuela. Me hice preguntas. Fui a Venezuela en 2010 cuando Chávez todavía estaba vivo. Y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones. Y dije, bueno, esto no está bien. Tenemos que poder criticarlo. Y la gente de la izquierda en Chile dijo que no, no, no, no. No hablas de nuestros amigos. Y creo que eso está completamente mal”, lamentó Boric.

Los dictadores de Venezuela, Nicolás Maduro, y Nicaragua, Daniel Ortega

“No puedes condenar lo que Estados Unidos está haciendo en el extranjero, o cualquier otro ejemplo, si no puedes ver lo que tus amigos están haciendo”, sentenció.

Las declaraciones de Boric ante la Universidad de Columbia se dan un día después de que el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, lo insultara luego de que denunciara en la 77° Asamblea General de la ONU la crisis humanitaria en Venezuela “ha generado un flujo migratorio” sin precedentes en la región.

Cabello desestimó esta acción por parte del mandatario de la nación austral al que tildó de “bobo” y “gafo”

“Ir a una instancia de esas por primera vez y en vez de hablar de lo que quiere hacer por su país, habla de los gobiernos y de los pueblos vecinos”, cuestionó Diosdado.

Diosdado Cabello insultó al presidente Gabriel Boric por su discurso en la ONU

“Sale a hablar mal de Venezuela teniendo tantos problemas en su país. Una deuda gigantesca con las poblaciones Mapuche y él lo que hace es perseguirlos”, dijo Diosdado Cabello durante su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal chavista Venezolana de Televisión.

Agregó que hay otros problemas como los reclamos de los estudiantes, pero que “el presidente chileno prefiere hablar de Venezuela para quedar bien con los gringos”.

También condenó las acusaciones del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, al que acusó de ladrón

Gabriel Boric aseguró que “la crisis humanitaria en Venezuela producto de ya su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad.”

Durante la 77° Asamblea General de la ONU el presidente chileno Gabriel Boric aseguró que “la crisis humanitaria en Venezuela producto de ya su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad.”

También instó “a seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua, y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”.

(Con información de EFE)

