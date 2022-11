Un grupo de la sociedad civil venezolana creó un comité para impulsar la unidad de la oposición en las presidenciales de 2024

El comité impulsa la unidad de la oposición venezolana con vistas a las elecciones de 2024 (Archivo)

Un grupo de dirigentes políticos, sociales, ex funcionarios públicos y periodistas venezolanos conformaron el comité Voces y Acción por la Conciliación Nacional con el objetivo principal de lograr la unidad de la oposición de cara a las elecciones presidenciales, previstas para 2024.

“Mientras vemos que la oposición habla con el Gobierno, la oposición es incapaz de hablar entre ella misma”, explicó el proponente de este comité, Jorge Lepage, citado en un comunicado de prensa.

Asimismo, dijo que es el momento de dejar de lado las diferencias, porque los venezolanos “reclaman la unidad”.

El comité está conformado por la integrante de la Comisión de Primarias María Carolina Uzcátegui, el ex presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Andrés Caleca, el ex ministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, el ex presidente de Fedecámaras Jorge Botti, el ex rector del CNE Rafael Jiménez, los periodistas Mario Villegas y Rafael García; y la dirigente social Elizabeth Henríquez.

Lepage indicó que otra de las metas de Voces y Acción por la Conciliación Nacional es tender puentes con el régimen de Nicolás Maduro para “darle respuesta a las necesidades de la mayoría de los venezolanos”.

“El desmembramiento que se vive a nivel nacional es muy profundo, la forma como se ha manejado la política, tanto por el Gobierno como por la oposición, no ayuda a que Venezuela salga de la crisis que se está viviendo”, señaló.

Por eso, prosiguió, es necesario lograr la conciliación con el régimen para que haya “reglas claras, sobre todo, en las elecciones de 2024″.

Igualmente, considera necesario establecer comunicación con los miembros de gremios, colegios profesionales, sindicatos y diversas organizaciones para “lograr la presión que obligue a un cambio en el comportamiento de los principales actores políticos del país”.

Jesús María Casal, presidente de la comisión para las primarias

La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria anunció la designación del abogado Jesús María Casal como presidente de la comisión que se encargará de organizar las elecciones primarias, en las que se elegirá a un candidato que enfrentará al oficialismo en los comicios presidenciales, previstos para 2024.

Asimismo, el bloque antichavista informó en un comunicado que la empresaria María Carolina Uzcátegui, ex presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), fue designada como vicepresidenta de dicha comisión, integrada también por Corina Yoris, Carmen Martínez de Grijalva e Ismael Pérez Vigil como miembros principales.

Durante un acto con representantes políticos y sociales, el grupo señaló que los miembros suplentes son Rafael Arráiz Lucca, Mildred Camero, Guillermo Tell Aveledo, Víctor Márquez y Roberto Abdul.

Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), afirmó que las primarias, cuya fecha todavía no se conoce, deben ser “una experiencia democrática que sirva de modelo para la elección presidencial, e ilustre sobre el sistema democrático que se quiere instaurar mediante el cambio político”.

El abogado expresó que la misión encomendada “no es fácil”, pero “se afrontará en unidad el reto para recuperar la fe y la actuación democrática en la sociedad venezolana, que corre el riesgo de estancarse en la resignación y el pesimismo”.

(Con información de EFE)

