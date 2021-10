Venezuela: para un grupo de ex diputados, participar de las próximas elecciones “es inconstitucional”

A esos comicios acudirá buena parte de la oposición, incluido el sector que encabeza Juan Guaidó (Foto: EFE/Miguel Gutiérrez)

Un grupo de 23 ex diputados venezolanos denunció este lunes que participar en las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre “es un acto inconstitucional que configura un nuevo fraude”.

“Consideramos que participar en el evento convocado por la dictadura para el 21 de noviembre, en estas condiciones, es un acto inconstitucional, que configura un nuevo fraude y favorece la estrategia del régimen tiránico”, afirmaron en un comunicado.

A esos comicios acudirá buena parte de la oposición, incluido el sector que encabeza Juan Guaidó, si bien varios de los ex parlamentarios que firman la misiva se han mostrado muy cercanos al ex presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) durante los últimos años.

Quienes suscriben el documento consideran que Venezuela “es un estado criminal” que no tiene “garantía alguna para sus ciudadanos”, por lo que “no puede hablarse de elecciones si antes no se restablece la soberanía nacional y el Estado de Derecho”.

“En consecuencia, la no participación en dicho evento, para el 21 de noviembre, en las actuales circunstancias, es una acción política de legítima defensa ante el opresor”, consideraron.

Al respecto, aseguraron que “Venezuela es un Estado fallido y ocupado por grupos irregulares vinculados con el narcotráfico y el terrorismo internacional”.

“No participar en la farsa electoral convocada es, pues, una acción, no es inacción”, afirmaron antes de agregar que “con ello se desmonta la estrategia electoralista de legitimación” del régimen de Nicolás Maduro.

Por ello, explicaron que quienes participarán lo harán por una serie de razones que van “desde la complicidad hasta la ingenuidad”, incluyendo a quienes “han asumido posiciones sin consideración alguna por las enormes necesidades que aquejan” a Venezuela.

“El ejercicio electorero del 21 de noviembre próximo representa, además, una operación para cimentar en el poder a actores alineados con el modelo mafioso instaurado en el país. Por tanto, no representa un ejercicio institucional, sino una fórmula para ampliar espacios de control del Estado criminal”, concluyeron.

Por su parte, Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y exiliado en España, rechazó este domingo la misión de observación electoral que la Unión Europea (UE) enviará a Venezuela al afirmar que “en dictadura y en tiranía no hay elecciones libres”. En ese sentido, instó a que cesen los “paños calientes” sobre la “espantosa catástrofe” que vive el país sudamericano.

El alto representante de la UE para la Política Exterior, el español Josep Borrell, anunció el 29 de septiembre la decisión de enviar una misión a los comicios regionales y locales que se celebrarán en Venezuela el próximo 21 de noviembre.

“Si quieren hacer ese gasto y ese esfuerzo de ir a Venezuela, vayan a confirmar cómo se siguen ejecutando seres humanos por la vía extrajudicial, vayan a ver cómo son las colas para todo: gasolina, comida, medicina... Vayan a ver cómo ese país, que era riquísimo, ahora su moneda no vale nada”, dijo Ledesma.

En los tribunales “se alcahuetea a los que son responsables de crímenes de lesa humanidad”, añadió, antes de pedir que se busquen pistas de “cómo son las relaciones de este régimen (del presidente Nicolás Maduro) con el narcotráfico y con el terrorismo internacional”.

Por todo ello, “es hora de que la ONU, la OEA o la Unión Europea demuestren que sirven para algo”, subrayó el funcionario opositor, ex preso político de la dictadura de Maduro.

