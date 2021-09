El régimen de Nicolás Maduro ordenó la captura de un periodista por comentarios sobre la esposa de Messi

La Fiscalía del régimen de Venezuela emitió orden de captura contra un periodista deportivo por comentarios sobre Antonella Roccuzzo (FOTO: EFE)

El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, pidió la captura e imputación del comentarista de fútbol Fernando Petrocelli por “violencia simbólica y promoción al odio” tras retuitear y comentar un cántico obsceno contra la esposa del astro argentino Lionel Messi.

“Designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI”, escribió Saab en Twitter.

El relator de fútbol, Fernando Petrocelli se sumó a la propuesta de cánticos obscenos contra la esposa Lionel Messi

El fiscal acompañó el mensaje con una captura de un retuit que hizo el periodista venezolano, residenciado en Argentina, de un usuario que proponía “cantos picantes” contra la selección albiceleste.

Petrocelli hizo retuit con el mensaje: “Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘con Antonella vamos a gozar’ jajaja”.

El periodista se encuentra residenciado en Buenos Aires

El periodista de 37 años borró el tuit, criticado por cientos de usuarios, y escribió una disculpa antes de la orden del fiscal de la dictadura.

“Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”, expresó.

Las autoridades del régimen han detenido personas por comentarios en redes sociales, normalmente cuando son críticas al régimen de Nicolás Maduro o sus allegados.

La Fiscalía del régimen de Venezuela arremetió contra un periodista deportivo por comentarios sobre Antonella Roccuzzo

Dos bomberos por ejemplo fueron detenidos en 2018 por un video en el paseaban por la estación a un burro llamándolo “presidente Maduro”. Una familia dijo, ese mismo año, que fue desalojada de una vivienda que le había asignado el régimen supuestamente por burlarse de un “atentado” contra el dictador en un mensaje publicado en un grupo de Whatsapp.

Varios de estos casos han sido enmarcados en la Ley contra el Odio, aprobada a finales de 2017 por la oficialista Asamblea Constituyente y denunciada por la oposición como un instrumento para “criminalizar la disidencia”.

CONTRA MESSI

Este miércoles un periodista encendió las redes sociales al resaltara la máxima figura de Venezuela y por compararlo con Lionel Messi. “Soteldo es más que Messi”, aseguró el relator Edgardo Márquez, quien comparó los presentes futbolísticos del volante del Toronto FC de la MLS y el capitán argentino que debutó en el PSG.

el mensaje de Edgardo Márquez que encendió la redes

“¡No es nacionalismo! ¡Es la realidad! Hoy, Yeferson Soteldo es más que Lionel Messi. En dinámica en el campo, es más el venezolano. Ojalá el juego colectivo de los nuestros pueda superar no sólo las ausencias sino también la falta de trabajo. ¿Cuántos lo creen?”, publicó el periodista venezolano en su cuenta de Twitter que tuvo amplia repercusión.

“Sinceramente no me gustó el debut de Messi en el PSG. Si ese es su nivel hoy, el nuestro creo que es más. ¡A ver qué dice el partido!”, justificó Edgardo Márquez, quien ya palpita la previa del encuentro en el que Lionel Messi será uno de los titulares, pese a que el entrenador argentino, Lionel Scaloni, no confirmó el equipo.



